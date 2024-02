Grande Fratello, acceso scontro in diretta tra Alessio Falsone e Simona Tagli: "È stata una cosa di pessimo gusto" (VIDEO)

Gossip TV

Volano accuse e offese in diretta al Grande Fratello tra i due nuovi concorrenti.

Scintille durante l'ultima puntata del Grande Fratello tra Simona Tagli e Alessio Falsone. Dopo gli screzi degli ultimi giorni, i due nuovi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono resi protagonisti di un acceso scontro in diretta in cui sono volate accuse e offese.

Alessio Falsone e Simona Tagli: scontro al Gf

Duro scontro al Grande Fratello tra Simona Tagli e Alessio Falsone. Tutto è nato quando Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui il giovane ha stuzzicato la concorrente per il suo lavoro, definendola "parrucchiera", e affermato che al posto della figlia si sarebbe vergognato nell'assistere al comportamento della madre. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare Simona:

Una cosa di pessimo gusto. Puoi non avere rispetto di me come donna, ma non come madre, non te lo permetto. Non puoi permetterti di dare un giudizio a me come madre. Tu non c'entri niente con mia figlia e non puoi nominarla qui. Io sono qui come donna e ognuno può pensare quel che vuole di me in questo gioco, ma quando si offende una madre si sta offendendo automaticamente una figlia. Se io fossi stata qua in coppia con mia figlia, potevo essere valutata come madre, mentre sono qui come donna.

Dal suo canto, Falsone si è scusato per aver usato certe parole nei confronti della Tagli, ma non è comunque riuscito a nascondere il suo disappunto:

Io non mi sono mai permesso di offendere tua figlia. Mi dispiace, ma non ho stima di te [...] Anche oggi le ho chiesto scusa per essere arrivati a questo punto, anche se non volevo offendere sua figlia, intendevo umanamente che non fosse bello quello che aveva detto di Rosi, ovvero che piuttosto che farle mangiare gli avanzi del suo piatto, avrebbe buttato tutto.

