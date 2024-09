Grande Fratello, a rischio la partecipazione di Lino Giuliano dopo le frasi omofobe, le sue parole

Gossip TV

L'ingresso di Lino Giuliano nella nuova edizione del Grande Fratello è ancora un mistero. Gli autori decideranno nelle prossime ore e verrà comunicato nella puntata di domani. Nel mentre, il napoletano chiarisce sui social di non omofobo.

Qualche giorno fa, è stato ufficilizzato a Verissimo e nelle pagine social ufficiali del Grande Fratello, Lino Giuliano, protagonista dell’undicesima edizione di Temptation Island.

Grande Fratello, Lino Giuliano: "Non sono omofobo. Per il resto lascerò che sia il destino a decidere"

Nel video di presentazione postato su Instagram, il tiktoker campano, Enzo Bambolina (nome d’arte di Vincenzo Galasso) ha commentato il filmato scrivendo: “Racconta anche che sei stato con me, non te lo scordare“, insinuando appunto un flirt che ha fatto infuriare l'ex fidanzato di Alessia Pascarella che ha replicato con esternazioni omofobe che hanno fatto indignare molti utenti.

Le affermazioni di Lino Giuliano hanno quindi messo a rischio la sua partecipazione al reality. Le sorti del giovane campano si scopriranno solo nella puntata di esordio della nuova edizione del reality, che andrà in in onda domani, lunedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5.

In merito alla questione è intervenuta anche una delle opinioniste, Beatrice Luzzi ieri a Verissimo:

"Certamente il suo commento è stato all’altezza della domanda, poi bisogna anche contestualizzare. Era gravissimo, assolutamente. Però il Grande Fratello probabilmente serve anche a discutere di queste cose. A confrontarsi su queste cose, a farne una discussione sociale…“

Poco dopo sui social è arrivata la replica di Enzo Bambolina all'ex gieffina:

"Passare per quello che l'ha provocato e meritevole di tale offesa mi tange profondamente quando poi a dichiarare ciò è una come la signora Beatrice Luzzi".

Lino, dal canto suo, si è scusato per le sue parole e ha pubblicato una serie di scatti insieme ad alcuni suoi amici omosessuali. Anche il fratello del campano è intervenuto sui social per difenderlo. “Indipendentemente dalla scelta del reality voglio che voi sappiate che non sono omofobo. Per il resto lascerò che sia il destino a decidere“, ha aggiunto Lino.

E' altamente probabile che Lino Giuliano varcherà la porta rossa della Casa perché nel reality show di Canale 5, la regola d'oro è sempre la stessa: "Nel bene o nel male, purché se ne parli.."

