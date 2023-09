Grande Fratello 2023: chi è Samira Lui? Vita privata e curiosità sulla concorrente del reality show

Gossip TV

Fra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c’è Samira Lui. Scopriamo qualcosa della sua vita, professionale e privata.

L'edizione 2023 del Grande Fratello è iniziata e stiamo tutti prendendo le misure, tanto gli autori quanto i telespettatori, di questa nuova versione mista del reality show che mette insieme, nella casa più spiata d'Italia, concorrenti famosi e non famosi. Il televoto deciderà chi potrà rimanere proseguendo l'avventura e chi dovrà uscire. Ma a proposito di conoscenza, proviamo a scoprire qualcosa in più proprio su una delle concorrenti, precisamente un volto televisivo già noto, quello di Samira Lui.

Samira Lui: chi è la concorrente del Grande Fratello 2023?

“Hai difeso con orgoglio il Friuli dimostrando un grande attaccamento a questa terra” le diceva il presidente della Provincia di Udine Pietro Fontanini quando la giovane friulana da Miss Friuli Venezia Giulia che si classificava terza alla finalissima del concorso Miss Italia. Era il 2017 e Samira Lui aveva 19 anni.

Nata a San Daniele del Friuli da mamma italiana e papà senegalese, Samira Lui si diploma e si trasferisce a Milano per studiare cinema all'Università e, parallelamente, inizia a lavorare come hostess per eventi e modelling che la porta ai risultati sopracitati. Il lavoro di modella ovviamente si intesifica e le molte porte si aprono. Arriva anche la tv. Nel 2021 è "professoressa" a game show L'Eredità, condotto da Flavio Insinna. L'anno successivo sale sul palco dei David di Donatello affiancando Carlo Conti che, dopo questa esperienza, la chiama come concorrente per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show.

"È stata una bellissima esperienza che mi ha fatto capire cosa voglio fare" ha detto Samira entrando nella casa del Grande Fratello, avvertendo che all'interno di quelle mura "sarò imprevedibile". Alfonso Signorini la definisce una ragazza molto bella, ma soprattutto di gran carattere. Riuscirà ad arrivare anche sul podio del reality show?