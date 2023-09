Grande Fratello 2023/2024: alla scoperta del Nip Lorenzo Remotti, ciabattino per passione

Gossip TV

Fra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello che non sono volti noti, o più semplicemente Nip, c'è un personaggio davvero interessante. Si chiama Lorenzo Remotti ed è un ciabattino che a Novi Ligure è molto conosciuto. Andiamo a scoprire qualcosa su di lui.

Fra i concorrenti Nip de Il Grande Fratello, laddove Nip sta per Non Vip, c’è un simpatico trentasettenne molto attivo sui social e che a Novi Ligure è molto conosciuto. Si chiama Lorenzo Remotti ed è orgoglioso di fare un mestiere antico: il calzolaio. Remotti lavora nel negozio della moglie e Mariella e indossa il grembiule, cosa della quale è fiero. Non soltanto ripara le scarpe, ma le progetta e le crea. Ovviamente non è l’unico gieffino non celebre dell’edizione 2022/2023, perché Alfonso Signorini, che conduce il reality di Canale 5, ha voluto un cast "misto", nel quale i personaggi famosi sono affiancati da persone comuni, comuni ma non per questo poco interessanti e senza una bella storia da raccontare. E allora andiamo alla scoperta di un uomo che punta addirittura alla vittoria e che è felicissimo della vita che conduce.

Ciabattino per amore

Lorenzo Remotti proprio non capisce per quale motivo qualcuno rida o abbia riso pensando al suo lavoro. Per lui è un mestiere nobile, e anche sua moglie la pensa così. Remotti è molto innamorato della signora Mariella e non fa mistero dei propri sentimenti su Instagram. I due hanno un figlio dal nome altisonante: Dante. Lorenzo dice che a caratterizzare di più la sua vita sono l’alllegria, l’arte e l’amore, e siamo certi che la sua gioia di vivere contagerà gli altri concorrenti del Grande Fratello. Lorenzo ha diversi tatuaggi, come sua moglie Mariella. Il più evidente è una rosa sul collo, ma anche la scritta "Bang" sulla tempia non è affatto male.

Lorenzo Remotti e il mistero del Grande Fratello

Lorenzo Remotti non ha detto quasi a nessuno che avrebbe partecipato al Grande Fratello, e così si è inventato una scusa con amici e parenti, ai quali ha comunicato che sarebbe andato a lavorare in Germania per un certo periodo per un’azienda di scarpe. Solo Mariella sapeva del reality. In ogni modo, per tutta la durata del GF, il negozio resterà chiuso, perché Lorenzo non ha trovato nessuno che volesse o potesse sostituirlo.

Lorenzo Remotti e i social

Abbiamo detto che Lorenzo Remotti è molto attivo sui social, in particolare su Instagram. Nel 2019 ha pubblicato un video con una dichiarazione di amore ad Antonella Clerici. Grazie a parenti e amici, il messaggio è arrivato alla diretta interessata, che ovviamente ha ringraziato il calzolaio Remotti. Il quale Remotti ama cambiare taglio di capelli. Su IG è piano di suoi scatti con la chioma più o meno fluente.