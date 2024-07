Giulia Valentina, l'ex di Fedez è incinta: arriva il commento inaspettato di Chiara Ferragni

Gossip TV

Giulia Valentina, nota influencer ed ex fidanzata di Fedez, ha annunciato di essere in dolce attesa su Instagram, attraverso un video commentato anche da Chiara Ferragni.

Giulia Valentina Palermo, influencer da quasi un milione di follower su Instagram e storica ex di Fedez, ha annunciato attraverso un diverte video su Instagram di essere incinta. Tantissime le reazioni del popolo dei social, tra cui spicca il commento inaspettato ma dolcissimo di Chiara Ferragni.

Giulia Valentina è incinta, chi è il Fidanzato?

Con quasi un milione di fan su Instagram, Giulia Valentina Palermo è una influencer molto amata in Italia, seguita con piacere dal popolo del web per i suoi contenuti glamour ma anche spiritosi. Giulia Valentina è nota al mondo del gossip anche per la sua storia d’amore con Fedez, che si è conclusa poi quando il rapper ha conosciuto e si è innamorato di Chiara Ferragni, che si è presa una pausa da Instagram dopo le frecciatine dell’ex marito. Poche ore fa, attraverso un video simpatico e dolcissimo, l’influencer ha annunciato di essere in dolce attesa ma chi è il fidanzato?

Filippo Bonini è il compagno di vita di Giulia Valentina da ben sette anni, come ha rivelato lei recentemente in una intervista al Corriere della Sera, ammettendo di averlo volutamente tenuto lontano dal suo profilo social per non condizionare la sua vita. I due sono molto innamorati tanto che, proprio nell’intervista, Giulia Valentina aveva ammesso di vederlo già come padre dei propri figli ed ecco che ora questo desiderio si è realizzato.

Chiara Ferragni commenta la gravidanza dell’ex di Fedez

La notizia della gravidanza di Giulia Valentina ha rimbalzato sui social in pochissimi minuti e il video dell’annunciazione è diventato virale, anche perché davvero molto ingegnoso e simpatico rispetto a quello che siamo abituati a vedere su Instagram e sui social in generale. Tantissimi colleghi e amici si sono affrettati a congratularsi con l’influencer pe la bellissima notizia, dopo aver visto il video del pancino che spunta in primo piano, e tra i commenti a sorpresa è apparso anche quello di Chiara Ferragni. Per un lungo periodo si è parlato di una sorta di rivalità tra le due influencer a causa di Fedez, ma sembra che questa sia da archiviare come una leggenda metropolitana dal momento che, tra i commenti al video sull’annuncio della gravidanza, campeggia proprio quello di Chiara che ha lasciato un bel cuore alla collega.