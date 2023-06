Giulia Stabile e Sangiovanni si sono definitivamente lasciati: il motivo

Gossip TV

Dopo le indiscrezioni su una presunta crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile, arriva la notizia della loro rottura.

Da diverse settimane si parla di una crisi tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile, protagonisti della ventesima edizione di Amici.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono definitivamente lasciati

Qualche giorno fa, la giovane ventunenne ha confessato di vivere un momento difficile, allarmando tutti i fan.“Credo che capiti a tanti di avere periodi un po’ bui. Momenti in cui non si ha la voglia di fare e lottare, in cui si è stanchi di piangere. Capita di non sentirsi adeguati o abbastanza. Poi i pensieri brutti prevalgono. Io di solito non mostro queste cose a tutti e non sui social, però adesso voglio essere onesta e mostrare anche questo mio lato. Adesso supererò tutto a modo mio con il ballo, vi aspetto tutti a luglio a Desenzano", queste le parole di Giulia che un’intervista rilasciata a Grazia aveva anche commentato i rumors sulla crisi con Sangio, "Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e Sangiovanni. Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo amore“.

Nella tarda serata di ieri, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica sulla pagina Instagram Investigatore Social ha annunciato in esclusiva la notizia della fine della loro storia d'amore:

“Sono stato il primo a comunicare una crisi “gigantesca” tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati. Nessun tradimento, solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali”.