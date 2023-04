Giulia Salemi, mega party per i suoi 30 anni: ecco tutti i vip presenti all'evento!

Gossip TV

Giulia Salemi ha compiuto 30 anni e per l'occasione ha organizzato un mega party al quale erano presenti tantissimi vip!Vediamo insieme qualche dettaglio in più!

Giulia Salemi, opinionista del Grande Fratello Vip, ha festeggiato i suoi 30 anni e per l'occasione ha dato un mega party con tantissimi vip presenti! Il party si è tenuto una location da sogno, dove l'influencer ha spento le candeline in compagnia dei suoi amici, del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli e di molti volti dello spettacolo, tutti presenti per augurare buon compleanno.

Giulia Salemi, mega party per i 30 anni con tanti vip presenti

Tra i vari vipponi presenti all'evento c'erano Bianca Atzei, fresca di parto del piccolo Noa Alexander, Elettra Lamborghini, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Il party organizzato, come per ogni mega festa esclusiva, aveva anche un nome: Salotto Salemi, per omaggiare il ruolo da influencer di Giulia Salemi anche al GFVip.

Il party si è svolto al Red Room di Milano, dove tutti gli amici si sono riuniti e hanno aspettato la mezzanotte per farle gli auguri. La serata è stata allietata dalla musica dal vivo di alcuni artisti degli anni 2000, dai Gemelli Diversi ai Sonohra fino a Paolo Meneguzzi. Giulia Salemi aveva accanto il suo Pierpaolo, con cui la crisi è per fortuna rientrata, e la loro storia procede alla grande. Salemi diventerà ospite fissa anche della prossima edizione del GFVip, come opinionista del reality. Di seguito potete trovare alcune delle foto per l'evento, la cui parte social è stata curata dagli inviati di Chi.