Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio sulle voci di crisi: "Rispettateci, ci serve tempo"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo le insistenti voci di una loro crisi di coppia hanno deciso di rompere il silenzio.

A lanciare il gossip, è stato, giorni fa, Fabrizio Corona e i Prelemi hanno poi rilasciato un'intervista a Chi affermando che stanno cercando insieme di capire il momento che stanno vivendo. Sul canale broadcast della Salemi, la coppia ha deciso lasciare un messaggio chiedendo di essere rispettati e di desiderare del tempo per comprendere "chi siamo e dove stiamo andando":

Queste le dichiarazioni della coppia rilasciate una decina di giorni fa magazine Chi:

"Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. C’è gente che pensa che stiamo insieme per un contratto o per interessi economici? Fra me e Pierpaolo non ci sono tensioni, non c’è gelosia, non c’è invidia. Ci fidiamo ciecamente l’una dell’altro, e ci vogliamo talmente bene che la gioia di una è la gioia dell’altro, e la delusione di una è la delusione dell’altro."