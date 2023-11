Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: Fabrizio Corona sgancia la bomba

Gossip TV

"Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli", Dillinger News, il portale di Fabrizio Corona ha sganciato la bomba sui Prelemi una delle coppie più amate del piccolo schermo, nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

"Si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima - si legge sul portale lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)”.

“Ma adesso il problema, per loro che sono una coppia super mediatica (parliamo del mondo social, roba da trash italiano e tiktok) è il modo in cui i due comunicheranno la notizia. Comunicato stampa? Direi di no. Visto che non sono né Totti e Ilary Blasi né Brad Pitt e Angelina Jolie. Un’intervista su un settimanale, per esempio quello che tanto li amava prima? Quello di Alfonso Signorini?? Mmmm no, forse sono troppo lunghi i tempi e poi la copertina mi sa che non gliela darebbero. Una puntata di Verissimo? Magari prima lei e poi lui? Poi ancora lei? E poi ancora lui? Molto probabile. Ma la via più semplice, per la nostra arrampicatrice social, Giulia Salemi, è quella della via della storia Instagram”.

Nonostante lo scoop diffuso nelle ultime ore dall'ex re dei paparazzi, l'esperta di gossip Deianira Marzano, ha pubblicato alcune foto dei fan che hanno avvistato la coppia insieme domenica sera in un cinema.

L'influencer italo-persiana e l'ex velino di Striscia la Notizia, debutteranno il mese prossimo alla conduzione di un nuovo programma insieme. Dal 22 novembre prossimo, infatti, Giulia e Pierpaolo saranno al timone della quarta edizione di 'Ex on the Beach Italia', la versione italiana del franchise di MTV, in onda su Paramount+.