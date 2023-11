Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Siamo complici, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che.."

Gossip TV

I due ex amatissimi protagonisti del Gf Vip raccontano come sono nati i rumors circa la loro crisi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti a debuttare su Paramount + con la nuova edizione di Ex on the beach Italia. Intervistati dal settimanale Chi, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno colto l'occasione per parlare di questa nuova esperienza televisiva e raccontare come sono nati i rumors circa la loro crisi.

La verità dei Prelemi

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra proseguire al meglio. A confermarlo sono stati proprio i due giovani conduttori della nuova edizione di Ex on the beach Italia che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, hanno rivelato alcuni retroscena circa la loro relazione. La prima a prendere la parola è stata l'influencer:

Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. C’è gente che pensa che stiamo insieme per un contratto o per interessi economici? Fra me e Pierpaolo non ci sono tensioni, non c’è gelosia, non c’è invidia. Ci fidiamo ciecamente l’una dell’altro, e ci vogliamo talmente bene che la gioia di una è la gioia dell’altro, e la delusione di una è la delusione dell’altro.

A farle eco Pierpaolo che, dopo aver sottolineato di amare Giulia, ha rivelato che ci sono state delle mancanze nel loro rapporto:

Ognuno fa il proprio lavoro e, credimi, rispettiamo tutti. Anche chi, con le sue parole, ci può fare del male. Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi...

Quando ci sposeremo o ci lasceremo lo decideremo solo noi e, credetemi, potrebbe succedere domani, fra un anno o mai, ma lo decideremo io e Giulia guardandoci negli occhi. Per il momento va tutto bene. Non riusciamo a separarci e abbiamo un grandissimo rispetto l’uno dell’altra, viviamo con serenità gli impegni di lavoro e, soprattutto, cerchiamo sempre di continuare a sorridere.

