Giulia De Lellis, weekend d'amore con il compagno Carlo Beretta

Giulia De Lellis è sempre più innamorata di Carlo Beretta, con cui ha trascorso un romantico weekend d'amore. Vediamo insieme i dettagli.

Nei giorni scorsi si erano diffusi rumors su una possibile crisi tra Giulia De Lellis e il compagno Carlo Beretta, ma la coppia ha ampiamente smentito le voci, mostrandosi più innamorata che mai sui social.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, weekend d'amore insieme

La coppia non è solita mostrarsi molto sui social, così ogni occasione è buona per gridare alla crisi tra i due. Inoltre, in seguito alla rottura tra Andrea Damante, storico ex di De Lellis, ed Elisa Visari, si era vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex storici. Ma anche lì, l'influencer - che di recente è stata al Festival di Cannes, dove il suo outfit ha attirato non poche critiche - ha smentito ogni possibile insinuazione.

Già a Verissimo, questo inverno, ospite di Silvia Toffanin, aveva raccontato come con Carlo stesse vivendo una favola e che era l'uomo che aveva sognato per lungo tempo, che le aveva fatto scoprire una forma d'amore pura e onesta, senza lati oscuri. Nelle ultime ore, inoltre, l'influencer ha pubblicato alcune foto a testimonianza che con il compagno ha vissuto un romantico weekend all'insegna dell'amore e della felicità.

La coppia era in una località di mare, a pranzo fuori e nella foto postata, dove sullo sfondo si vede chiaramente Carlo Beretta, De Lellis ha scritto una piccola dedica al suo innamorato. Dato che erano intenti a gustarsi un piatto di spaghetti alle vongole, Giulia ha scritto, riferendosi non solo al loro pasto che quello che stava assaporando era:

"Il sapore della felicità!"