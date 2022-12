Verissimo, Giulia De Lellis si confessa e racconta i suoi sogni d'amore con Carlo Beretta

Gossip TV

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Giulia De Lellis ha rivelato dettagli importanti della sua vita sentimentale e di quali sono i suoi progetti futuri. Ecco cosa ha detto.

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Giulia De Lellis è tornata a raccontarsi e ha rivelato i suoi sogni e progetti per il futuro: l'amore, la separazione dei genitori e le relazioni passate, compreso Andrea Damante.

Giulia De Lellis a Verissimo: "Con Carlo sogno l'amore"

Nelle anticipazioni di Verissimo di oggi e domani vi avevamo annunciato il ritorno di un personaggio molto amato: Giulia De Lellis. Arrivata in studio, Giulia De Lellis è stata accolta con calore dalla conduttrice Silvia Toffanin: la padrona di casa le ha mostrato un dolcissimo video della sorella maggiore della sua ospite ed è passata a indagare il rapporto di Giulia con la sua famiglia, l'affetto per le nipotine Matilde e Penelope e la separazione dei genitori. La prima volta che i suoi genitori hanno deciso di prendere strade separate aveva 12 anni ed è stato un duro colpo per lei.

Non si aspettava la separazione, l'ha vissuta molto male, anche per via della sua giovane età e di quella visione del mondo dei grandi che a volte i bambini hanno: un mondo dove non ci sono problemi o cose brutte. Dopo 8 mesi, i suoi genitori hanno deciso di riprovare a stare insieme, ma tre anni fa, prima del Covid-19 si sono riseparati. "Credo che la separazione dei genitori sia sempre traumatica, ma tra me, mio fratello e mia sorella, sono quella che l'ha presa meglio." ha dichiarato alla conduttrice.

Per lei, la seconda separazione è stata più facile da affrontare rispetto alla prima, perché era pronta, preparata a questo avvenimento. "Oggi, ho un rapporto meraviglioso con entrambi. Quando si sono separati per la seconda volta, non ho voluto schierarmi con nessuno, mi sono mantenuta neutra".

Ma la prima separazione ha comunque lasciato dei segni su di lei: ansie e paure di cui, spesso, parla anche con i suoi follower. Esporsi e subire la pressione dei social non sempre è stato facile, ma grazie al suo analista è stato più facile superarli. "Prima scappavo e mi chiudevo quando capivo che stava arrivando un attacco di panico. L'amore è stata una medicina incredibile. Un amore sano mi ha portato un senso di completezza, è stata la ciliegina sulla torta".

A Verissimo, pochi anni fa, Giulia De Lellis aveva raccontato per la prima volta della difficile situazione con l'innamorato di allora, Andrea Damante e dei tradimenti di lui. Ferite che l'avevano portata a scrivere il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. Di Damante non parla apertamente, non cita neppure il nome: si limita a dire che anche delle storie passate conserva un ricordo prezioso, che alcune l'hanno resa ciò che è oggi. E, su Carlo Beretta, il suo attuale fidanzato? Su di lui Giulia De Lellis non ha dubbi:

"Oggi c'è Carlo, è una persona preziosa, dai valori autentici, ci supportiamo moltissimo. Lui crede molto in me e questo mi da' carica e grinta. È molto attento e presente. Con lui sogno di passarci tanto tempo. Ho paura delle frasi impegnative, ma immagino cose meravigliose che possono accadere nel futuro".

Scopri le ultime news su Verissimo