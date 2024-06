Giulia De Lellis vuota il sacco su Chiara Ferragni e poi svela: "La mia ultima storia risale a sei mesi fa"

Gossip TV

La nota influencer Giulia De Lellis parla della sua attuale situazione sentimentale e vuota il sacco sull'imprenditrice digitale Chiara Ferragni svelando i reali motivi del loro allontanamento.

Giulia De Lellis ha rilasciato una simpatica intervista a Fanpage in cui si è raccontata e non solo. La giovane influencer, seguita da oltre 5milioni di follower su Instagram, ha rivelato qualche retroscena sulla sua vita sentimentale e rotto il silenzio su Chiara Ferragni, svelando il motivo per cui non la segue più sui social.

Giulia De Lellis a cuore aperto

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate e seguite. Intervistata da Fanpage, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, da poco fondatrice del brand di make up Audrer, ha voluto chiarire una volta per tutte la sua attuale situazione sentimentale ridimensionando nuovamente il suo rapporto con Giano Del Bufalo dopo la storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta, che ha da poco ufficializzato la relazione con Melissa Satta:

Non metto quasi mai foto con il fidanzato come sfondo, non che ora ce ne sia uno. La mia ultima relazione risale a sei mesi fa (riferendosi a Carlo Gussalli Beretta ndr)...Da quel momento ci sono state delle bellissime frequentazioni, magari dei caffè o delle conoscenze di alcune persone, ma nessuna relazione. Secondo me certi amori sanno anche chiudersi. Poi non si sa mai, sono probabilmente diventata famosa perché dico una cosa e faccio l'opposto.

Leggi anche Nel cast del Gf in arrivo un ex di Temptation Island

Giulia, che di recente è stata paparazzata in compagnia di Tony Effe, è tornata a parlare anche dei suoi ex fidanzati rivelando di custodire due scatoline che riguardano due persone che considera le più importanti fino ad oggi. Stando alle sue dichiarazioni, è facile pensare si riferisca ad Andrea Damante e Carlo Beretta:

Essendo un pò patetica, ho un rapporto molto bello con i ricordi. Anche in ambito sentimentale, ho proprio delle scatoline in cui conservo le cose più importanti e simboliche di ogni relazione [...] Non faccio i nomi, ma a buon intenditore poche parole. Io seguo tutti i mie ex su Instagram, anche quelli che attualmente hanno altre relazioni. Alla fine dei conti la vita va avanti per tutti, se si sono rifidanzati ben venga, l'importante che siano felici. Andrea? Adesso è più tranquilla la situazione, va meglio.

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis non si seguono più sui social: ecco perché

Tra i suoi cinque milioni di followers, però, non compare più il nome di Chiara Ferragni. Ma cosa è successo tra le due? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio la De Lellis. Senza troppi giri di parole, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato tutta la verità sul reale motivo che l'ha spinta ad allontanarsi dall'impenditrice digitale:

Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato tra le stories una battuta di Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere. Era lo screen di un articolo che diceva "Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato". Io dopo le scrissi un messaggio in cui le dicevo "spero che tu non te la sia presa". E invece lei se l'era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po' di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla.