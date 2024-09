Giulia De Lellis torna a punzecchiare Chiara Ferragni? Le parole dell'influencer

Gossip TV

Giulia De Lellis, durante una recente intervista, si lancia in un discorso che ha tutta l'aria di essere un nuovo colpo basso ai danni di Chiara Ferragni. Ecco le sue parole.

Non è la prima volta che Giulia De Lellis esprime il suo giudizio negativo sull’operato di Chiara Ferragni dopo lo scoppio dello scandalo Balocco. L’influencer romana, recentemente al centro dei pettegolezzi per la sua liaison con Tony Effe, torna a pungere la collega? Le sue parole sembrano proprio una durissima accusa contro l’ex moglie di Fedez, ecco cosa ha detto.

Giulia De Lellis contro Chiara Ferragni? La frecciatina alla collega

Lo scandalo Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni e la valanga di indagini che ne sono conseguite, portando l’influencer ad essere indagata per truffa aggravata e dovendo poi risolvere la situazione con un patteggiamento che le è costato denaro e fama, non hanno avuto su di tutti lo stesso effetto. Mentre alcuni fan e alcuni volti Vip hanno perdonato, credendo alla buona fede di Chiara anche in virtù del bruttissimo momento personale che sta passando a causa del divorzio con Fedez, Giulia De Lellis ha sin da subito esposto il suo pensiero negativo sull’accaduto. Pensiero che sembra ripetersi nella recente intervista a Il Tempo delle Donne, rassegna organizzata dal Corriere della Sera a Venezia, dove ha parlato del mondo degli influencer lasciandosi andare ad uno sfogo.

“Le regole ci sono sempre state e c’è chi le segue e chi no. […] Ci sono persone che continueranno a fregarsene delle regole, però di base ci sono sempre state. Bisognava fare o non fare? Bisogna semplicemente seguire le regole. Poi sta al buon senso della persona che fa questo lavoro, o come qualsiasi altro mestiere. Come dice mio padre, la legge non ammette l’ignoranza”.

Ferragni è nuovamente il soggetto dell’attacco di Giulia? Le sue parole sembrano proprio essere rivolte all’ex collega, alla luce delle precedenti critiche già mosse all’influencer ex reginetta di Instagram. Nel 2023, ad esempio, De Lellis commentò pubblicamente il caso Balocco condividendo su Instagram una storia di Selvaggia Lucarelli nella quale venivano attaccati i Ferragnez.

Giulia De Lellis e il pessimo rapporto con Chiara Ferragni

Dopo aver condiviso il post di Selvaggia Lucarelli contro i Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez hanno replicato a Giulia De Lellis togliendole il segui da Instagram, un gesto forte nel mondo delle influencer a quanto pare. Fedez si è vendicato poi quando Giulia, che ha pubblicato nuove foto con Tony Effe, è stata presa di mira per il suo viaggio in Israele insieme all’allora fidanzato Carlo Beretta, mentre Chiara ha messo un sonoro like a chi accusava la romana di essere poco di sostegno alle colleghe.

Mentre Chiara torna a pubblicare ADV dopo quasi nove mesi dallo scandalo che l’ha travolta, la popolarità di De Lellis cresce giorno per giorno e va comunque segnalato che da parte sua c’è stata una prova di distensione con i Ferragnez, quando Giulia commentò la vicenda ammettendo di sperare il meglio per Chiara che, oltre ad essere un’imprenditrice famosa, è anche una donna forte e una mamma. Come prenderà l’ex reginetta di Instagram questa nuova polemica alzata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne?