Chiara Ferragni torna a fare da sponsor su Instagram, ma qualcosa non quadra

Dopo lunghi mesi dallo scoppio dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni torna a fare da testimonial ad un’azienda ma su Instagram tutti si accorgono di una stranezza.

Chiara Ferragni torna a fare da sponsor su Instagram a distanza di nove mesi dallo scoppio dello scandalo Balocco che l’ha travolta. L’influencer è volata a Madrid per un’occasione lavorativa, mostrandosi come testimonial di un prodotto ma ci sono state tantissime critiche, al punto che l’azienda in questione ha deciso di pubblicare la foto di Chiara senza permettere agli utenti di commentarla, forse per paura di una valanga di commenti negativi.

Chiara Ferragni vola a Madrid dopo l’incontro con Fedez e gli avvocati

È stato un anno a dir poco particolare per Chiara Ferragni, una delle influencer più lanciate al mondo, che ha visto crollare il suo impero a causa dello scoppio dell’affaire Balocco per il quale è finita indagata per truffa aggravata. Chiara ha trovato una soluzione, pagando una salata multa, e confermando ai suoi fan su Instagram di essere finalmente in pace con la Giustizia. Nonostante questo moltissimi utenti hanno perso fiducia in lei, così come i brand che hanno smesso di invitarla agli eventi e rivolgersi a lei per sponsorizzare i proprio prodotti online. Negli ultimi mesi, infatti, Chiara ha pubblicizzato esclusivamente il suo marchio senza grande successo dato che è anche stata costretta a chiudere il suo store fisico a Milano per mancanza di clientela.

Nelle ultime settimane, poi, Ferragni è tornata al centro del gossip per l’incontro con Fedez e i rispettivi avvocati a proposito del divorzio, rifiutando la cifra proposta dal rapper che ha considerato troppo esigua per il mantenimento dei figli. Poche ore fa, Chiara è volata a Madrid per un importante progetto lavorativo, il primo veramente significativo dopo lo scandalo che l’ha portata a sponsorizzare e nuovamente su Instagram. Vediamo i dettagli.

Chiara Ferragni torna a fare ADV, ma l’azienda stupisce

Dopo lunghi mesi, Chiara Ferragni è tornata a fare sponsorizzazioni su Instagram per un brand. Si tratta di un brand spagnolo che l’ha voluta al lancio della nuova campagna a Madrid come testimonial, ma questa decisione ha inevitabilmente provocato reazioni molto diverse. Chiara, che ha tirato in ballo Fedez al matrimonio della migliore amica Veronica Ferraro, è stata aspramente criticata sui social e tantissimi utenti hanno confermato che ora non compreranno mai il prodotto poiché sponsorizzato proprio da lei.

Così, in poche ore, l’azienda spagnola ha preso una decisione che ha lasciato di stucco, pubblicando sì la foto della Ferragni per l’ADV ma impedendo a chiunque di poter commentare il post. La situazione non è passata inosservata, ma del resto già Selvaggia Lucarelli aveva raccontato di come i brand di moda non fossero propriamente felici di vedere la bionda influencer sfoggia, anche a titolo gratuito, le loro collezioni e gli accessori griffati su Instagram, non volendo in alcun modo essere associati alla sua figura.