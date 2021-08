Giulia De Lellis su Carlo Beretta: ''Non riesce a staccarsi da me''

Gossip TV

Giulia De Lellis parla della convivenza con Carlo Beretta, confessando di aver iniziato sin da subito a trascorrere tutto il tempo libero con il suo fidanzato.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta che, dopo un anno impegnativo a livello lavorativo, si sono goduti un po’ di meritato relax insieme. L’influencer romana ha risposto a qualche domanda dei fan più curiosi, confermando di convivere con Carlo dal giorno zero. Ecco cosa ha rivelato la De Lellis su Instagram.

Giulia De Lellis parla della convivenza con Carlo Beretta

Giulia De Lellis continua la sua scalata al successo, dopo aver ricevuto parecchi consensi per la conduzione della prima edizione di Love Island Italia. L’influencer romana non smette di stupire le sue fan, collaborando con aziende di rilievo e partecipando a progetti esclusivi. Nel frattempo, Giulia è sempre più innamorata di Carlo Beretta, al quale si è legata dopo la fine della relazione con Andrea Damante. Nonostante le continue indiscrezioni sull’antipatia della famiglia del rampollo verso la romana, Giulia ha trascorso le vacanze con la famiglia di Carlo, dimostrando che tra loro regna una grande alchimia.

La De Lellis ha cercato di tenere per sé i dettagli della relazione, forse scottata dall’attenzione mediatica che ha ricevuto con Damante, ma ora ha deciso di fornire qualche dettaglio in più alle sue fan più curiose. “Io e lui viviamo insieme dal giorno 0. Non riesce a staccarsi da me”, ha confidato la De Lellis parlando di convivenza. Insomma, tutti coloro che si sono chiesti se negli ultimi mesi questa storia d’amore avesse avuto una qualche evoluzione, posso tirare un sospiro di sollievo. Giulia e Carlo sono inseparabili e si vocifera che la coppia sia pronta per un figlio.