Giulia De Lellis, pioggia di critiche per l'influecer sul red carpet di Cannes 2023

Giulia De Lellis è stata fortemente criticata sul red carpet del Festival di Cannes. Ecco perché!

Giulia De Lellis ha sfilato sul red carpet del Festival di Cannes 2023, ma come spesso accade per l'influencer, la sua presenza ha scatenato gli haters.

Giulia De Lellis a Cannes: pioggia di critiche per l'influencer

Presente al Festival per la premiere di May December, film diretto da Todd Haynes con protagoniste Julianne Moore e Natalie Portman, De Lellis ha sfilato sul red carpet festivaliero con un abito di Yves Saint Laurent con un cappuccio che le copriva il capo. L'outfit total black ha, però, attirato le critiche di diversi haters, per la somiglianza con altri outfit, indossati da diverse attrici e artiste.

Molti followers le avrebbero scritto, infatti, che il suo look era una pallida copia di quello di Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, che indossò un outfit simile ai Joy Awards in Arabia Saudita:

"Un tentativo mal riuscito di imitare Georgina"

Altri, invece, hanno criticato la presenza stessa dell'influencer al Festival, non essendo parte del mondo dello spettacolo, in quanto Giulia De Lellis non è un'attrice. Ma non è certo la prima influencer a calcare i red carpet di festival cinematografici così importanti: come non dimenticare Sophie Codegoni e Alessandro Basciano su quello di Venezia79, quando Basciano si inginocchiò per la proposta di matrimonio alla compagna.