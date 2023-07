Giulia De Lellis, la verità sulle frecciatine contro Andrea Damante

Gossip TV

In queste ore era circolata la voce che sui social, Giulia De Lellis avesse rivolto delle palesi frecciatine al suo storico ex Andrea Damante. Ma qual è la verità? Ecco cosa ha dichiarato la diretta interessata!

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono state una delle coppie più chiacchierate e note del mondo del gossip: dopo l'esperienza a Uomini e Donne, infatti, i due hanno avuto una bellissima e travagliata storia d'amore, conclusasi in maniera alquanto dolorosa. Nonostante ora De Lellis sia felicemente impegnata con Carlo Beretta e Damante abbia una nuova compagna, Elisa Visari, non mancano voci - per lo più messe in giro dai fan - su un possibile ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis, la verità sulle frecciatine ad Andrea Damante

Negli ultimi giorni ha fatto scalpore la notizia che De Lellis e Damante fossero insieme a Mykonos, in Grecia: non si è trattato ovviamente di una vacanza organizzata insieme, ma di una coincidenza, eppure, molti fan non hanno potuto fare a meno di chiedersi se i loro beniamini li avrebbero omaggiati di una reunion. Molto probabilmente, hanno viaggiato sullo stesso aereo e sono andati a cena nello stesso luogo, ma Damante era con Visari e De Lellis con un gruppo di amici.

Non sono mancate, ovviamente, stories su Instagram per mostrare il relax sull'isola greca e una storia in particolare pubblicata da De Lellis ha fatto pensare ai fan che l'influencer stesse lanciando una palese e velenosa frecciatina al suo ex. Infatti, in una storia su Instagram, l'ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato una foto con la frase:

"Indovina perché rido...All'amore eterno"

A chiarire la situazione, secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, ci ha pensato la stessa De Lellis che, attraverso Telegram, nel suo gruppo, ha voluto smentire le voci che la davano vicina al suo fidanzato e anche le eventuali frecciatine. La segnalazione così riportava:

"Ieri, Giulia De Lellis nel suo gruppo Telegram ha risposto a una hater ossessionata che le ha scritto che manda frecciatine a Damante. E Giulia ha risposto testuali parole: "Amo, ma quali frecce? Secondo me dopo tre anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora questi mostri." Quella hater insisteva dicendo che aveva messo la canzone di proposito e Giulia ha risposto: "Ancora? Ma raga sono cose accadute sette anni fa...Non mi potete colelgare canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da tre anni. Cioè solo a dirlo ho il fiatone...ahahahaha, ma come fate a pensarlo?"