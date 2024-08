Giulia De Lellis e Tony Effe ''stanno insieme, non sono solo amici'': la nuova Segnalazione

Gossip TV

Nuove segnalazione sul presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Sembra che l'influencer abbia assistito all'ultima esibizione del rapper in Sardegna e che i sue siano poi andati via insieme.

Sono ormai diverse settimane che si parla del presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Dopo essere stati avvistati insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez, dove la bella influencer avrebbe fatto una piccola scenata di gelosia al rapper romano, il cantante aveva assicurato che con Giulia ci sarebbe stata solo una bella amicizia. Invece, ecco che spunta una nuova segnalazione che prova il flirt in corso tra i due.

Giulia De Lellis, Tony Effe nega il flirt

Dopo la fine della sua lunga love story con Carlo Beretta, con il quale la rottura è avvenuta a pochi mesi dal trasferimento ufficiale nella nuova casa milanese che aveva richiesto tanti lavori di ristrutturazione, Giulia De Lellis è tornata single e lo ha fatto sapere con la sua solita ironia su Instagram. Mentre Carlo fa coppia fissa con Melissa Satta e i due sembrano fare sul serio, Giulia si è dedicata al lavoro ed è finita al centro dei pettegolezzi per il presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante, poi per la breve liaison con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana Del Bufalo.

Anche questo flirt è naufragato molto velocemente, sembra lasciando Giano piuttosto scontento, ed ecco che Giulia appare sempre più vicina al rapper Tony Effe. Durante il ricevimento di matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, infatti, sembra che i sue siano stati molto complici tanto che Tony le avrebbe prestato la sua giacca per proteggersi dal freddo, mentre Giulia avrebbe fatto una scenata di gelosia ad una ragazza che si era appartata con Tony Effe. Lui, tuttavia, ha negato il flirt asserendo di essere semplicemente amici, ma sarà davvero così?

Tony Effe e Giulia De Lellis, nuova segnalazione!

Sebbene sia stato proprio Tony Effe a scendere in campo e metterci la faccia, dichiarando di non aver alcuna liaison in corso con Giulia De Lellis, le segnalazioni sui due continuano e sembrano inequivocabili. Poche ore fa, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato un rumor di un fan, che ha avvistato i due nel backstage del Red Valley Festival in Sardegna.

“Notizia su Tony Effe e Giulia De Lellis, stanno insieme. Non è vero che sono solo amici. In questo momento lei è con lui a Olbia, lui si sta esibendo al Red Valley Festival”.

Insomma, l’utente è proprio certo che Giulia non fosse lì per semplice amicizia ma per sostenere il suo nuovo fidanzato, tanto che arriva anche una seconda segnalazione che fa notare come tutti gli amici dell’influencer fossero al concerto, mentre lei ha assistito all’esibizione di Tony Effe dietro le quinte e, una volta terminata, ha lasciato l’evento con il rapper per trascorrere la serata con lui. Cosa ne pensate?