Tony Effe e Giulia De Lellis stanno insieme? Il rapper rompe il silenzio

Gossip TV

Tony Effe e Giulia De Lellis o Tony Effe e Chiara Ferragni? Il rapper fa chiarezza sulla sua vita privata e rompe il silenzio.

Cosa succede nella vita privata di Tony Effe? Il rapper romano è tra i più famosi del momento e tutti vogliono sapere chi è la sua nuova fiamma. Si è parlato di un flirt con Chiara Ferragni, che avrebbe allontanato l’amico Fedez nonché ex marito dell’influencer, poi di quello con Giulia De Lellis. Ma è tutto vero? Ecco cosa ha risposto lui.

Tony Effe tra Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo di Tony Effe, e non solamente per le sue prodezze musicali come “Sesso e Samba” che lo ha portato ai vertici delle classifiche insieme alla cantante Gaia. Il rapper romano, infatti, è molto amato dal pubblico femminile e tutti cercano di capire se vi sia un nuovo amore nel suo cuore dopo la fine della relazione con la storica fidanzata Taylor Mega. I primi gossip scoppiano a ridosso della fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, con avvistamenti a cena di Tony e della bella influencer bionda e i rapporti raffreddati con il collega milanese. Si è mormorato che tra Tony e Chiara vi sia stato un flirt, vendetta per la notte di passione consumata tra Fedez e Taylor, che avrebbe scatenato un putiferio.

Poco dopo, tuttavia, Tony viene avvistato con Giulia De Lellis e sembra che i due abbiano fatto faville durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, al quale erano entrambi invitati. Giulia ha lasciato intendere che con il rapper vi sia del tenero, ma ora arriva la categorica smentita di Tony Effe tra le pagine del Corriere della Sera.

Tony Effe smentisce il gossip, cosa ha detto

C’è stato, dunque, un flirt tra Tony Effe e Chiara Ferragni o con Giulia De Lellis? Il rapper ha deciso di chiarire una volta per tutte quello che è successo con l’influencer bionda e con quella romana. Mentre Giulia sembra navigare il gossip sulla liaison estiva con il rapper, lui ha deciso di smentire categoricamente, dichiarando che entrambi sono semplicemente amiche. Tony, inoltre, ha voluto precisare che i rapporti con Fedez non si sono assolutamente raffreddati a causa del flirt con Chiara, dato che non c’è mai stato.

“Con le donne? Con loro sono un principe. Prima passavo per violento, ma non lo sono. Ho fatto qualche rissa tempo fa, ma adesso ho 33 anni e capisco finalmente come funziona la vita. Magari ci sono arrivato tardi, però l’importante è crescere e migliorarsi. La mia famiglia è molto semplice. Medio-benestante. Figlio unico. Papà orafo, mamma faceva la cameriera in un hotel”.

Tony ha chiarito la sua posizione, parlando in generale del suo rapporto con le donne ma attualmente, dunque, sembra essere totalmente single. Certo, il rapper non ha chiarito gli ultimi avvistamenti con Cosmary Fasanelli, ex protagonista di Amici.