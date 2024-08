Giulia De Lellis e Tony Effe, cosa è successo nei camerini? Il gossip

Gossip TV

Continuano ad arrivare gossip su Giulia De Lellis e Tony Effe. La presunta coppia dell’estate viene avvistata ancora insieme, questa volta nei camerini, ecco i dettagli.

Continuano gli avvistamenti di Giulia De Lellis e Tony Effe. Sebbene il rapper abbia chiarito di non aver alcun flirt in corso con l’ex fidanzata di Andrea Damante, nuove segnalazioni provano il contrario: ecco cosa è successo tra i due nei camerini dell’ultimo evento musicale che ha visto protagonista il cantante romano.

Giulia De Lellis volta pagina con Tony Effe?

La vita sentimentale di Giulia De Lellis è a dir poco movimentata. Dopo i lunghi anni di tira e molla con Andrea Damante, con il quale ha rotto definitivamente dopo aver pubblicato il suo libro sulle famose corna che le ha messo il deejay nel corso della loro relazione sbocciata nello studio di Uomini e Donne, Giulia ha fatto coppia con Irama per un breve periodo, poi con Andrea Iannone e infine sembrava aver trovato l’amore con Carlo Beretta. Il rampollo, tuttavia, non era pronto per impegnarsi si mormora a causa della sua famiglia che non vedeva di buon occhio Giulia e il suo lavoro da influencer. Così anche questa relazione è naufragata, poco dopo l’inizio della convivenza nella nuova casa milanese che tanto avevano atteso di occupare a causa dei ritardi nei lavori di ristrutturazione.

De Lellis ha annunciato la rottura con la sua solita ironia su Instagram, mentre Carlo è finito tra le braccia di Melissa Satta con la quale sembra vi sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nel frattempo, Giulia e Damante si rivedono, entrambi single, a Roma ma la fantasia delle fan dei Damellis viene spazzata via dalla notizia che per loro non c’è margine di un ritorno di fiamma, e che la romana sta frequentando Giano Del Bufalo. Neppure con lui, tuttavia, ha funzionato e sembra che le dichiarazioni di Giulia sulla questione abbiano scontentato non poco l’esperto d’arte. Ed ecco che poi De Lellis si avvicina a Tony Effe durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e da quel momento spuntano una serie di gossip sempre più pressanti che sembrano confermare il flirt. Ma sarà davvero così?

Giulia De Lellis “segue ovunque” Tony Effe

Dopo la serata trascorsa insieme al matrimonio dei loro cari amici, durante la quale si mormora che Giulia De Lellis abbia fatto una scenata ad una ragazza che si era appartata con Tony Effe per chiacchierare, è esploso il gossip sulla nuova coppia. Il rapper romano si è affrettato a parlare dell’influencer come una semplice amica, mentre lei ha giocato sulla questione parlando anche con la nipotina che ha rivelato che nella sua classe tutti parlano del flirt. Insomma, dove sta la verità in questa marea di segnalazioni? C’è chi è pronto a giurare che Giulia e Tony Effe non siano solo amici, e arrivano segnalazioni su segnalazioni come l’ultima lanciata da Deianira Marzano che vorrebbe i due insieme ad un evento al Praja di Gallipoli.

“Erano abbracciati dietro, prima che cantasse[…] Lo segue ovunque, ormai è palese”.

Insomma diverse persone hanno visto il rapper e la romana insieme dietro ai camerini, dopo lo stesso fatto avvenuto in Sardegna, e dunque sembra ormai essere certo che tra loro vi sia ben più di una semplice amicizia, ma non per questo si può parlare di love story. L’ipotesi più plausibile, infatti, è che i due si stiano conoscendo approfittando della leggerezza del flirt estivo prima di tirare le somme.