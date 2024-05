Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo già in crisi? L'ultimo gossip

Gossip TV

Già al capolinea la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo? Nuove indiscrezioni inaspettate sulla coppia, ecco l'ultimo gossip.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo sono decisamente una delle coppie più seguite del momento, dopo la conferma della relazione avvenuta a seguito di una paparazzata. Sembra, tuttavia, che tra l’influencer romana e l’esperto di arte vi sia già maretta a causa della decisione del fratello di Diana Del Bufalo di lasciare al più presto l’Italia. Ecco tutti i dettagli sul gossip bollente.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, che coppia

Mentre la sua notorietà su Instagram aumenta giorno dopo giorno e nuovi brand si affidando a lei come testimonial, Giulia De Lellis ha molte novità da raccontare anche sul campo sentimentale. Conclusa la relazione con Carlo Beretta, l’affascinante rampollo con il quale era andata da poco a convivere a Milano, Giulia è rimasta coinvolta in un gossip piccante sul presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante, anche lui single dopo la rottura con Elisa Visari. I due ex volti di Uomini e Donne sono stati visti insieme a Roma, dopo una sequela di likes sospetti su Instagram, e tutti hanno iniziato a gridare al ritorno dei Damellis, decisamente la coppia che più di tutte è rimasta impressa nella mente e nel cuore dei fan del dating show di Maria De Filippi.

In realtà si trattava di un semplice caffè in vista di alcuni eventi mondani che li avrebbero visti entrambi protagonisti, niente annuncio e tanta amarezza per i loro fan più accaniti. Giulia ha, invece, iniziato a frequentare Giano Del Bufalo esperto di arte e fratello dell’attrice Diana Del Bufalo. Tra i due è nata una bella relazione, resa ufficiale dalla paparazzata di Chi che ha pizzicato la nuova coppia a Roma durante un’uscita pubblica per fare la spesa. Tutte le indiscrezioni riportano che tra Giulia e Giano sia nata una bellissima intesa, volta al matrimonio e ai figli, dato che è desiderio di entrambi mettere su famiglia. Qualcosa, tuttavia, potrebbe essere andato storto proprio nelle ultime ore.

Giulia e Giano al capolinea? Il gossip inaspettato

Eh già, mentre tutti iniziano a trovare tremendamente dolci Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis insieme come coppia, sembra che sia già maretta tra loro. A lanciare l’allarme rosso è una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano. Sembra che Giano abbia intenzione di trasferirsi al più presto a Londra per un progetto legato al mondo dell’arte con il suo socio, un affare imperdibile che lo porterebbe a dover lasciare Roma per diverso tempo. Sembra, sempre secondo la segnalazione, che Giano si sia affrettato a chiedere a Giulia di seguirlo ma che lei abbia espresso fermamente la sua volontà di rimanere in Italia, declinando l’invito.

Situazione che, dunque, avrebbe portato la coppia a riflettere sul futuro insieme dato che dopo poco tempo dall’inizio della loro relazione si troverebbero a doversi dividere tra Inghilterra e Londra. Ma sarà davvero così? Al momento la bella influencer romana non ha fatto parola della crisi con il suo nuovo fidanzato, ma se così fosse siamo certi che presto ne parlerebbe dato che è sempre molto schietta anche sulla sua vita privata con il popolo del web.