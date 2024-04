Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis paparazzati su Chi. Lui commenta le foto sui social

Gossip TV

Sul settimanale Chi, sono state pubblicate le foto della paparazzata della neo-coppia formata ovvero di Giano Del Bufalo e Giulia De Lellis. L'influencer e l'antiquario, fratello di Diana Del Bufalo, ha commentato le foto sul profilo Instagram.

Giano Del Bufalo parla della paparazzata di Chi

La De Lellis, reduce dalla storia finita con Carlo Gussalli Beretta e il 36enne romano, sono venuti allo scoperto ufficialmente partecipando insieme a una mostra a Palazzo Erizzo Ligabue a Venezia, tuttavia, le foto del magazine sono state commentate proprio da Del Bufalo.

In seguito alle critiche ricevute e i messaggi offensivi, l'antiquario ha voluto sottolineare come quegli scatti li ritraevano in momento di semplice e normale routine, ribadendo che tutti coloro che li hanno derisi o denigrati vivono una vita insoddisfatta e covano sentimenti di profonda invidia.

Ecco cosa ha scritto Giano Del Bufalo condividendo le foto della paparazzata:

"Giornate di invasione cari amici, invasione piena di astio e commenti beceri che riempiono le mie belle giornate di lavoro e serenità. Da antropologo dilettante mi pongo spesso tante domande sull'andamento societario "ai tempi dei social" e noto con dispiacere che l'essere umano non evolve. "Linvidia è la bestia di coloro che hanno scarsa fiducia nel proprio Io" diceva Catullo. In questo caso non si tratta solo di invidia forse ma di insoddisfazione generale, che trascina le persone a vomitare negatività sul prossimo senza ragione o empatia. Ho riso tantissimo guardando le foto pubblicate insieme a Giulia perché siamo oggettivamente osceni nonostante ne quelle fattezze e ne quei corpi non assomiglino minimamente ai nostri. "Vestiamoci male e andiamo a fare la spesa, come le rockstar", questo era lo spirito entusiasta del giorno".

