Giulia De Lellis e Carlo Beretta, figlio in arrivo? Il gossip

Gossip TV

Giulia De Lellis e Carlo Beretta pensano un figlio insieme per allargare la famiglia.

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. L’influencer romana, dopo aver riscosso successo con la conduzione della prima edizione di Love Island Italia, la De Lellis si gode la pausa estiva e c’è chi parla di un progetto a breve termine che l’ex corteggiatrice vorrebbe portare a termine con Carlo: allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta presto genitori?

Giulia De Lellis continua a collezionare un successo dopo l’altro, conquistando sempre più follower su Instagram, dove è tra le influencer più seguite del Paese. La romana ha debuttato come presentatrice grazie alla prima edizione di Love Island Italia, ed è piaciuta molto al pubblico grazie alla sua abilità di interagire con i protagonisti del reality show senza condizionare le scelte delle coppie. Ora, la De Lellis si gode la pausa estiva al fianco del fidanzato Carlo Beretta, del quale è profondamente innamorata.

La coppia ha soggiornato presso la riviera ligure per poi spostarsi nell’incantevole atmosfera della Costa Azzurra per una vacanza extra-lusso. Nonostante la suocera Umberta non sia felice per questa unione, Giulia e Carlo sono inseparabili e si sostengono a vicenda nelle nuove avventure che hanno intenzione di intraprendere. La sintonia è talmente tanta che, secondo il settimanale Nuovo, la coppia potrebbe decidere ben presto di dare una svolta alla relazione con l’arrivo di un figlio: “Secondo gli amici, presto potrebbero decidere di coronare la loro love story con un bebè”.

Del resto Giulia non ha mai nascosto la sua intenzione di diventare madre e l’amore per i bambini, come prova il legame unico che ha creato con le due nipotine. Al momento, la De Lellis non ha confermato la fuga di notizie e preferisce concentrarsi sul relax totale tra cene di lusso, scatti rubati e romantiche dediche d’amore sui social.