Giulia De Lellis e Andrea Damante, lo scoop clamoroso riaccende la speranza dei Damellis!

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano insieme? Si parla di chat segrete e i fan dei Damellis tornano a farsi sentire sui social, cosa succede.

Continuano a fioccare gossip sempre più succulenti sul presunto ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Tornati entrambi single nello stesso periodo, i due ex fidanzati stanno facendo sognare i fan che da Uomini e Donne sperano di vederli convolare a nozze e trovare il lieto fine, e ora spuntano chat segrete che avrebbero provocato un disastro nella relazione tra Damante e Elisa Visari, riportano il deejay nelle braccia della influencer romana. Nel frattempo, i fan dei Damellis tornano a farsi sentire sui social, come non mai.

Damante e De Lellis, spuntano le chat segrete e i fan impazziscono

Da quando Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati single proprio nello stesso periodo, i gossip sull’ex coppia di Uomini e Donne fioccano a cadenza regolare, portando i fan dei Damellis a poter sperare finalmente nel ritorno di fiamma. La love story tra Damante e Elisa Visari si è improvvisamente interrotta e lei è stata avvistata con Simone Susinna, con il quale sembra stia facendo coppia fissa ormai da qualche settimana. Mentre per la rottura tra Giulia e Carlo Beretta ci sono spiegazioni fornite da Fabrizio Corona, che ha spiegato i motivi dell’addio tra la giovane coppia e quanto sul loro futuro abbia inciso la famiglia del rampollo, per quella di Damante e Visari la causa andrebbe ritrovata proprio nel rapporto che il deejay veronese ancora intratteneva con la bella influencer romana, come riporta lo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL

Insomma, sembra che Giulia avesse cominciato a scrivere nuovamente a Damante appena tornata single e che le loro chat abbiano messo definitivamente fine alla relazione dell’ex tronista di Uomini e Donne con Visari, che non ha mai potuto sopportare la presenza ingombrante della sua ex storica. Ora la domanda è, Giulia e Andrea sono pronti a frequentarsi di nuovo e assisteremo ad un clamoroso ritorno di fiamma tra loro? A far discutere, tuttavia, è la reazione inaspettata dei fan dei Damellis.

In molti hanno sempre sperato di vedere Giulietta e Andrea all'altare, sin dai tempi del dating show di Maria De Filippi, e ora che sono usciti allo scoperto questi nuovi gossip i fan della coppia - che nell'immaginario collettivo non si è mai veramente lasciata dal momento che in molti sono convinti che abbiano continuato ad amarsi senza poter rinunciare a questo sentimento così travolgente - sono tornati sui social, pubblicando i loro migliori momenti insieme, esterne a Uomini e Donne, baci e promesse ma anche foto sui social. Insomma, il fandom è totalmente fuori controllo e chissà cosa accadrebbe se la loro previsione diventasse realtà.