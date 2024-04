Andrea Damante e la rottura con Elisa Visari: c'entra la storica ex, Giulia De Lellis

Gossip TV

L'indiscrezione svelata da Gabriele Parpiglia a Rtl 102.5

Dopo quattro anni, sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore tra il deejay veronese ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante e la giovane attrice romana, Elisa Visari che di recente sarebbe stata avvistata in atteggiamenti intimi con Simona Susinna.

Andrea Damante e i messaggi con Giulia De Lellis

Ma perché sarebbe finita la relazione tra Damante ed Elisa? A svelarlo, il giornalista Gabriele Parpiglia in diretta su Rtl 102.5. Secondo quanto ha riferito, c'entrerebbe la sua storia ex fidanzata, l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, Giulia De Lellis, anche lei tornata single dopo anni di relazione con Carlo Beretta.

Ecco cosa ha riferito Parpiglia ne suo intervento in radio:

"In uno dei locali che frequenta Giulia, il Volt, si è presentato Andrea Damante per tentare di riprendere la sua ex Elisa Visari . Ma quando è andato lì la ha trovata con Simone Susinna . Perché è finita però la storia tra Andrea Damante ed Elisa Visari ? Che tra l’altro convivevano, stavano insieme da 4 anni. È finita perché pare che la Visari abbia trovato dei messaggi tra Damante e la sua ex storica Giulia de Lellis , che stava con Carlo Beretta . Quindi ha preferito sloggiare quando ha rivisto un film già visto, e sulla sua strada è arrivato Simone Susinna , che noi conosciamo perché era l’ex migliore amico di Michele Morrone ."

I numerosi fan della coppia Damellis non hanno per la verità mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra i due. La coppia, è stata, nel dating show di Canale 5, la più amata in assoluto e Andrea e Giulia sembra non abbiano mai smesso di volersi bene anche se sembravano ormai aver preso strade diverse.