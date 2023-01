Giulia De Lellis, due di picche inaspettato da una nota conduttrice tv. Cos'è successo?

Gossip TV

Giulia De Lellis, dopo l'esperienza a Uomini e Donne e a Stasera Tutto è Possibile sembrava molto interessata a partecipare a un programma delle reti Rai, in onda tra pochissimo. Ma la conduttrice che è al timone ha respinto ogni tentativo dell'influencer con un secco e deciso "No".

Giulia De Lellis e il due di picche rifilatole da Milly Carlucci

Si tratta, per essere precisi, del programma Il Cantante Mascherato, la cui prossima edizione è prevista a breve. La sua conduttrice sarà Milly Carlucci, già al timone dell'edizione di quest'anno, come suo solito, di Ballando con le Stelle, una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Quando Giulia De Lellis ha deciso di provare a candidarsi come possibile concorrente per il programma, Carlucci si è mostrata piuttosto contraria.

A riportare la notizia è stato il settimanale Oggi, che avrebbe riportato che De Lellis avrebbe tentato con ogni mezzo di entrare nel programma, ma Milly Carlucci, a parte la conferma di Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, avrebbe deciso di scegliere per questa nuova edizione dei volti nuovi e avrebbe puntato su Iva Zanicchi e Christian De Sica.

E sarebbe stato proprio per quest'ultimo che alla fine Giulia De Lellis è stata scartata, dato che l'attore è un volto noto alla Rai e ha già lavorato come giudice a Tale e Quale Show, ma con De Lellis probabilmente la conduttrice avrebbe potuto attirare un pubblico di età molto varie e sarebbe stata sicuramente una boccata d'aria fresca. Peccato.