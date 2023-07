Giulia De Lellis ci riprova: ecco cosa ha fatto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Gossip TV

Giulia De Lellis ci riprova, dopo l'esperienza a Uomini e Donne e quella da influencer e conduttrice ecco cosa ha deciso di fare!

Nuova avventura per Giulia De Lellis, che sembra intenzionata a non limitarsi al suo lavoro di influencer. Dopo Love Island e Call of Beauty, per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne arriverà presto un nuovo progetto.

Giulia De Lellis, nuovo progetto per l'influencer: ecco di cosa si tratta!

Giulia De Lellis ne ha fatta di strada dallo studio di Canale5: da diversi anni è un'affermata influencer dal cospicuo numero di followers. Viene invitata agli eventi più esclusivi, scelta da noti marchi del mondo della moda e del beauty per rappresentare i loro prodotti al meglio. Nel corso delle ultime settimane, il suo nome è ritornato a circolare nel mondo del gossip, perché è stata avvistata in vacanza in Grecia, nello stesso locale dello storico ex Andrea Damante.

I Damellis, come li hanno soprannominati i fan, sono stati una delle coppie nate da Uomini e Donne che più hanno fatto parlare: dai continui tira e molla, alla scoperta dei tradimenti - raccontati in un libro dalla De Lellis - ancora oggi i fan sperano di vederli tornare insieme. Una speranza che è destinata a rimanere tale dato che Damante si è rifatto una vita con Elena Visari e Giulia De Lellis è più innamorata che mai di Carlo Beretta, come ha dichiarato a Silvia Toffanin, nello studio televisivo di Verissimo.

E, parlando di tv, sembra che Giulia De Lellis tornerà presto in televisione con un nuovo programma: l'annuncio è stato dato oggi, in occasione della presentazione dei palinsesti di Discovery. All'influencer, dopo la conduzione di Love Island e Call of Beauty, verrà affidata la conduzione di Amore alla prova - La crisi del settimo anno. Si tratta della versione italiana di un noto show internazionale - Seven Years Switch - dal format molto particolare.

Il programma prevede, infatti, che quattro coppie che stanno vivendo un momento di crisi si metteranno alla prova, scambiandosi di partner per due settimane. Dalla convivenza emergerà se saranno abbastanza forti da superare la crisi e restare insieme o andare ognuno per la sua strada.