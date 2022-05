Giovanni Angiolini: Chi è il nuovo affascinante fidanzato di Michelle Hunziker

Gossip TV

Giovanni Angiolini nasce a Sassari, in Sardegna, sotto il segno del Capricorno, il 13 gennaio del 1981; ha quindi 41 anni. Trascorre la sua infanzia a Cagliari, ma si laurea - a pieni voti - all'Università degli Studi di Sassari, in Medicina. Nel frattempo, per mantenersi, Giovanni esercita come personal trainer. Dopodiché, si trasferisce a Roma, dove si specializza in Chirurgia Ortopedica, seguendo il chirurgo Mariani per gli interventi al ginocchio a cui si sottopongono i calciatori.

Nel 2015, Angiolini esordisce nel mondo dello spettacolo partecipando come concorrente alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. Benché resterà in Casa soltanto per due settimane, grazie alla sua bellezza fa breccia nel cuore delle telespettatrici, restando indimenticato. In seguito, Giovanni passa dal Canale 5 alla Rai, entrando a far parte del cast de I fatti vostri; qui, viene soprannominato "Il dottor G.", e dà consigli oppure risponde alle domande inerenti a problemi ortopedici. Inoltre, nel 2020 Angiolini pubblica un libro: "Il mio metodo wellness: i quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori".

La sua ex fidanzata storica è Mary Falconieri, conosciuta proprio durante l'esperienza al GF. I due stanno insieme per circa due anni, e si lasciano perché, a detta della giovane, sembrava che a credere in questa love story fosse soltanto lei. Ad oggi, invece, Giovanni è al centro del gossip perché paparazzato per ben due volte in compagnia di Michelle Hunziker.

Da qualche mese, infatti, la conduttrice svizzera e l'imprenditore Tomaso Trussardi hanno messo un punto al loro matrimonio. Attualmente, la Hunziker appara felice tra le braccia del medico: la neo-coppia è stata immortalata mentre si scambia delle effusioni. Dopo un presunta fuga in Sardegna, la presentatrice e Angiolini si sarebbero concessi una vacanza d'amore in Francia.