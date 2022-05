Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia ufficiale!

Gossip TV

Dopo diversi rumors che hanno accompagnato la separazione di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, la presentatrice esce allo scoperto con Giovanni Angiolini.

Sono una coppia ufficiale Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La coppia è uscita allo scoperto, con tanto di benedizione di Alfonso Signorini, dopo l’annuncio dell’addio definitivo tra la presentatrice e Tommaso Trussardi, notizia che lasciò tutti senza parole.

Michelle Hunziker fa sul serio con Giovanni Angiolini

Ha fatto scalpore la notizia della separazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, una delle coppie più amate dello showbitz, che hanno deciso di prendere strade diverse dopo tanti anni di matrimonio e due bellissime figlie. Da quel momento, la vita privata di Michelle è tornata ad essere al centro dei pettegolezzi, soprattutto quando la presentatrice è stata avvistata in compagnia di Giovanni Angiolini. La coppia è stata pizzicata mentre usciva insieme da un noto hotel milanese per poi riapparire in una foto pubblicata da Deianira Marzano su Instagram, che ha ricevuto una soffiata da una fan la quale ha avvistato Michelle e Giovanni insieme per le vie di Parigi. Ora ci ha pensato il settimanale Chi a rendere pubblica la relazione con alcuni scatti romantici, che ritraggono la coppia in atteggiamenti complici e affettuosi nella capitale dell’amore.

“La Hunziker e Angiolini si frequentano da qualche mese. Le prime foto insieme li ritraevano in Sardegna mentre si scambiavano un bacio con la mascherina, poi “Chi” li ha sorpresi in un hotel di Milano due settimane fa e, infine, ecco il ricco reportage della loro fuga a Parigi, esclusiva di “Chi”. La coppia è partita separatamente dall’Italia venerdì scorso e si è data appuntamento in un hotel del centro della capitale francese. Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci, e tenerezze. Nel pomeriggio hanno fatto un giro turistico, andando a visitare anche la Tour Eiffel, e la sera, elegantissimi, hanno assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono dovuti tristemente salutare in vista del rientro in Italia. Michelle vive a Milano, Giovanni lavora a Cagliari. I due appaiono sorridenti, felici, Giovanni molto sicuro di sé, Michelle molto più espansiva del solito. Sembrano una coppia consolidata, proiettata verso il futuro”.

A confermare lo scoop, poi, ci ha pensato anche Alfonso Signorini in persona che ha augurato a Michelle tutto il bene possibile, felice di vederla nuovamente sorridere insieme all’affascinante Angiolini.