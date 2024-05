Giorgia Soleri, la migliore amica lancia una frecciatina infuocata a Damiano dei Maneskin!

Gossip TV

Federica Fabrizio, migliore amica di Giorgia Soleri, lancia una bella frecciatina social contro l’ex fidanzato Damiano David, leader dei Maneskin.

Giorgia Soleri e Damiano David, il sensuale leader dei Maneskin, si sono lasciati ormai da diversi mesi ma il gossip continua a tenere legati i loro nomi. Questa volta ci ha pensato la migliore amica dell’attivista, Federica Fabrizio, a tirare in ballo il cantante rock romano. Ecco cosa è successo.

Damiano con Dove, Soleri single e con un nuovo Look

La lunga storia d’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David si è conclusa nel peggiore dei modi, con un avvistamento pubblico del leader dei Maneskin insieme ad un’altra ragazza, seguito ad un comunicato ufficiale del cantante in cui si dichiarava conclusa la storia con l’attivista. Damiano e Giorgia hanno ammesso di aver vissuto una relazione aperta ma non per questo alla bella modella ha fatto meno male vedere quelle foto in prima pagina e non ha nascosto il grande risentimento nutrito per il suo ex. Soleri ha cambiato casa, lasciando l’appartamento a Roma che condivideva con Damiano, documentando il grande cambiamento di vita che l’ha colpita nell’ultimo anno. Pochi mesi dopo, a seguito di diversi gossip e indiscrezioni, Damiano ha fatto coming out con Dove Cameron, confermando le voci sulla loro relazione e presentandosi insieme all’ex stellina Disney anche sul red carpet del Met Gala 2024 con il nuovo paio di folti baffi. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e non solo per i look glamour dei due! Nel frattempo, mentre Soleri cerca di smarcarsi dall’ombra del suo famoso ex, l’amica di lei lo tira in ballo palesemente sui social: ecco perché.

Federica Fabrizio punge Damiano dei Maneskin

Mentre Giorgia Soleri sembra decisa a voltare pagina ed evita di tornare a parlare del suo ex fidanzato Damiano David, il sensuale leader dei Maneskin, la sua migliore amica ha qualcosa da dire al cantante e alla sua rock band. Federica Fabrizio, attivista nonché concorrente di Pechino Express proprio in coppia con Soleri, ha infatti pubblicato una Ig Stories molto eloquente, scrivendo: “L’ipocrisia di certi artisti nell’urlare Fu** Putin al Coachella e poi stare zitti ora”. Il riferimento è chiaro dato che furono proprio i Maneskin a pronunciare questa frase sul palco durante la loro esibizione al festival Coachella nel 2023, chiedendo la pace per l’Ucraina. Fabrizio si riferisce alla polemica contro molti volti noti del panorama internazionale che non hanno speso neppure una parola per la gravissima situazione in Palestina, con episodi aberranti a Gaza che dovrebbero invece mobilitare pubblicamente chi può dare voce al cessate il fuoco. In particolare la polemica è nata proprio in occasione del Met Gala 2024, dove nessuno ha fatto menzione di questa difficile situazione politica ed emergenza umanitaria, compresi Damiano e la nuova fiamma Dove Cameron che si sono limitati a sfilare sorridenti e felici.