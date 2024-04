Giorgia compie gli anni, arrivano i teneri auguri di Emanuel Lo: "Qui dentro tutti i sentimenti"

Gossip TV

In occasione del 53esimo compleanno di Giorgia, il compagno Emanuel Lo le ha rivolto dei dolcissimi auguri. Ecco qual è stata la sorpresa per la cantante!

Emanuel Lo e Giorgia sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: coreografo, ballerino e prof di Amici di Maria De Filippi lui, cantante di fama internazionale lei, i due sono inseparabili da un ventennio a questa parte e, al di là degli alti e bassi tipici di una coppia, sono più innamorati che mai. In occasione del compleanno di Giorgia, ecco i teneri auguri di buon compleanno che Emanuel Lo ha dedicato alla compagna e madre di suo figlio.

Giorgia compie gli anni: gli auguri di Emanuel Lo in occasione del compleanno

Oggi, 26 aprile, Giorgia compie 53 anni e per l'occasione il compagno Emanuel Lo le ha rivolto dei dolcissimi auguri di buon compleanno. Insieme da più di 20 anni, la coppia si è conosciuta quando il coreografo era parte del corpo di ballo dell'artista. Ma Emanuel Lo aveva rivelato di aver provato un immediato interesse per la cantante, quando nel 1994 l'aveva vista in tv al Festival di Sanremo. Da lì, erano trascorsi altri anni, prima che i due potessero effettivamente conoscersi e innamorarsi.

Giorgia inizialmente non aveva nascosto le sue remore: i quasi 10 anni di differenza con il compagno l'avevano spinta a rifiutare le attenzioni dell'affascinante ballerino, ma l'attrazione e la chimica tra loro li avevano inesorabilmente attirati l'uno verso l'altra. Così, superate le remore iniziali, i due avevano iniziato a conoscersi: nel 2008 è poi nato il loro Samuel e, a distanza di 20 anni, la coppia è più unita e innamorata che mai!

In occasione del compleanno della compagna, Emanuel Lo ha deciso di rivolgere alla sua Giorgia dei dolcissimi auguri di compleanno: per i suoi 53 anni, il coreografo ha postato una foto su Instagram che ritraeva lui e Giorgia insieme nel lontano 2003. A emozionare i fan è stata la romantica dedica che Emanuel Lo ha scritto a corredo dello scatto:

"Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al: ‘posso scattarti una foto?’. Auguri Giorgia mia"