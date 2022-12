Gigi D'Alessio, quel gesto che Anna Tatangelo potrebbe non perdonargli

Gossip TV

La rottura tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è ancora avvolta dal mistero, ma c'è chi vocifera che sia avvenuta a causa della mancata proposta di matrimonio da parte del cantante napoletano. Proposta che, invece, sembra pronto a fare alla nuova compagna, Denise Esposito. Ecco cos'è successo.

Sono ormai alcuni anni che Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo non sono più una coppia: dopo una crisi nel 2017, i due erano tornati insieme, per poi separarsi definitivamente due anni fa. Il cantante napoletano ha una nuova compagna, Denise, da cui ha avuto un bambino, Francesco.

Gigi D'Alessio e Denise Esposito: nozze in vista?

Nonostante siano passati alcuni anni, ancora non sono chiari i motivi che hanno spinto la coppia a separarsi, sebbene si sia sempre vociferato del fatto che dipendesse da una mancata proposta di matrimonio. Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono stati insieme per 15 anni, iniziando una storia che molti avevano giudicato inappropriata per la grande differenza d'età e che aveva portato il cantante a lasciare la moglie, Carmela Barbato, con cui però era già in crisi da molto tempo. Dalla relazione con la cantante di Sora è nato Andrea, l'unico figlio della coppia.

E, mentre con Anna Tatangelo, l'artista sembrava restio a pronunciare di nuovo il "sì, lo voglio", potrebbe non essere lo stesso per la nuova compagna, Denise Esposito. Stando al settimanale Diva e Donna, il cantante sarebbe intenzionato a convolare a nozze e anche molto presto. La coppia ha già un figlio, Francesco, ed è insieme da più di un anno. Si sono conosciuti a Capri, durante un weekend ed è stato amore a prima vista per entrambi.

Con Anna Tatangelo, i rapporti sono civili per il bene di Andrea, ma è evidente che un po' di amarezza - almeno da parte della cantatne di Sora - c'è ancora. Soprattutto, se pensiamo al fatto che ha appreso dell'arrivo del nuovo figlio dai giornali e non da lui. Quanto al cantante, avrebbe dichiarato che da parte sua: "Non c'è amarezza, è così che va la vita. Spero che lei sia felice, come lo sono io".