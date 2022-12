Gigi D'Alessio, la confessione sulla fine della storia con Anna Tatangelo

Gossip TV

La separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo ha fatto molto discutere, ma il cantante non ha mai rivelato nulla sulla fine della loro storia. Almeno, fino a oggi. Ecco cosa ha detto.

A due anni dalla fine della loro storia, Gigi D'Alessio per la prima volta si lascia andare ad alcune confessioni sull'ex compagna Anna Tatangelo. Un rapproto durato 15 anni e da cui è nato Andrea, che ora ne ha 11. La fine della loro storia è ancora avvolta nel mistero, dato che nessuno dei due interessati ha mai rivelato i motivi che li hanno spinti a lasciarsi.

Gigi D'Alessio si racconta a Il Corriere della Sera

In un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera, il cantante napoletano ha parlato, per la prima volta, dell'ex compagna Anna Tatangelo. Un'occasione unica, dato che dopo la fine della storia era arrivato a non pronunciare il suo nome neppure in trasmissione. Lo fa, finalmente, in una lunga chiacchierata dove si confessa a cuore aperto e parla della fine di un rapporto che aveva fatto sognare in molti.

La coppia si era conosciuta a un concerto, dopo il Festival di Sanremo del 2002, anno in cui Anna Tatangelo trionfò a Sanremo Giovani con Doppiamente fragili. L'artista napoletano aveva scritto una canzone e desiderava che a cantare con lui ci fosse lei, questo giovane talento pieno di energia. All'epoca Anna Tatangelo aveva 16 anni e Gigi D'Alessio era sposato con Carmela Barbato da cui ha avuto i primi 3 figli. Ma l'amore non è nato se non qualche anno più tardi, durante un lungo tour in Australia.

Un amore ostacolato da molti, per la differenza di età (20 anni) e perché per molti il matrimonio - già in crisi del cantante - era stato distrutto da Tatangelo. Eppure, incuranti delle critiche, la coppia ha iniziato a convivere e ha avuto il primo e unico figlio, Andrea, che oggi ha 11 anni. Una storia d'amore durata 15 anni e che si è interrotta prima nel 2017 e poi definitavamente due anni fa, quando Anna Tatangelo annunciò la fine del rapporto con un post su Instagram.

Oggi, Gigi D'Alessio è di nuovo innamorato e in attesa di diventare padre per la quinta volta: la sua compagna, Denise Esposito, aspetta, infatti, un bambino che dovrebbe nascere nei prossimi mesi. Intervistato, per la prima volta, l'artista napoletano si è aperto sulla fine della relazione con Anna Tatangelo. Pur non avendo mai detto apertamente quali erano i motivi che li avevano spinti a lasciarsi, in molti hanno pensato dipendesse dall'assenza di una proposta di matrimonio. In ogni caso, sono ormai due anni che la coppia si è detta addio e, parlando dell'ex compagna, Gigi D'Alessio ha dichiarato:

"Eh, vabbè, abbiamo comunque un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita."