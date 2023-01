Gigi D'Alessio e Denise Esposito festeggiano il 1° compleanno del piccolo Francesco

Gossip TV

Il cantante Gigi D'Alessio e la compagna Denise Esposito hanno festeggiato il 1°compleanno del figlio Francesco, condividendo storie e foto sui social.

Sui social sono apparse le foto della festa del 1° compleanno di Francesco, quinto figlio del cantante Gigi D'Alessio e della compagna Denise Esposito. La coppia ha condiviso la gioia del momento con parenti e amici, decidendo di postare foto e stories del lieto evento.

Nato il 24 gennaio 2022, il piccolo Francesco è il frutto dell'amore tra Denise Esposito e il cantante Gigi D'Alessio. I due hanno condiviso sui social le foto del bellissimo party organizzato per l'occasione, con tanto di torta scenografica e profusione di palloncini.

Via anche alle foto della famiglia felice, compresi i fratelli più grandi del festeggiato, come il cantante LDA, prossimo concorrente del Festival di Sanremo e Andrea, il figlio nato dalla relazione decennale con Anna Tatangelo.

Con la cantante, purtroppo, già nel 2017 si percepiva aria di crisi e dopo un'iniziale riavvicinamento, nel 2020 la coppia aveva annunciato di essersi separata. Su di lei, pochi mesi fa, il cantautore napoletano aveva espresso parole di stima, rivelando che non c'era attrito per la fine della loro storia: "Non tutti gli amori sono per sempre, alcuni finiscono, così è la vita" aveva dichiarato in un'intervista.

Poco tempo dopo, il cantante aveva ritrovato l'amore in Denise Esposito, più giovane di lui e sua grande fan, e che nel 2022 l'ha reso papà per la quinta volta.