Gianluca Vacchi, villa sequestrata: lui non si arrende a fa ricorso!

Gianluca Vacchi non ci sta. Per l'influencer non c'è abuso edilizio e rivuole indietro la sua villa.

È stata sequestrata la villa di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda. I sigilli alla dimora faraonica rendono impossibile l’accesso e l’accusa è abuso edilizio. Accusa che Vacchi rigetta prontamente, annunciando di essere pronto a fare ricorso per rientrare in possesso dei più di 1000 metri quadrati di terreno sequestrati dalla Procura di Tempio Pausania. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Gianluca Vacchi nei guai con Legge: l’accusa di abuso edilizio

Sono circa 1200 i metri quadrati di proprietà posti sotto sequestro dalla Procura di Tempio Pausania, appartenenti a Gianluca Vacchi che era determinato a farne una nuova villa faraonica per la sua famiglia, acquistando lo strategico terreno sorge sulla collina di Pantogia, a Porto Cervo. La notizia, diffusa da L’Unione Sarda, ha fatto il giro del web e ha lasciato di stucco di fan dell’influencer bolognese che si difende tramite i suoi avvocati Gino Bottiglioni e Gian Comita Ragnedda:

“Dimostrare che si tratta di questioni di tipo formale, del tutto prive di rilevanza penale e che gli interventi eseguiti non hanno mai danneggiato o messo in pericolo l'ambiente o la tutela del territorio”.

Sembra del tutto sfumato dunque il sogno di Vacchi di realizzare una villa mastodontica in Sardegna, con tanto di 15 suite e discoteca privata. Una proprietà che vale 15 milioni di quo e che Vacchi è determinato a non perdere, annunciando il ricorso per dimostrare di non aver commesso alcun abuso edilizio. Secondo la Procura, la ditta di edilizia non avrebbe rispettato le cubature autorizzate ma l’influencer e i suoi legali sono certi di poter dimostrare il contrario, e aspettano la decisione del Guidice a tal proposito.

Un periodo sfortunato per Vacchi, finito al centro dei pettegolezzi per un altro scandalo economico, ovvero la perdita di 2 milioni di dollari della sua catena di kebab premium, la Kebhouze. Sembra che il progetto si sia rivelato fin troppo settoriale e il marketing poco adatto a pubblicizzarlo, soprattutto perché l’influencer bolognese avrebbe dovuto essere più coinvolto a livello di immagine, così da stimolare l’acquisto di questo prelibato piatto esotico. Anche in questo caso, tuttavia, i vertici della società si difendono e assicurano che la perdita era ampiamente prevista.