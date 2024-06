GFVip, Micol Incorvaia pronta a entrare nel cast di Tale e Quale Show? Spunta un'indiscrezione!

Gossip TV

Micol Incorvaia, ex concorrente del GFVip, è pronta a entrare nel cast di Tale e Quale Show? Ecco l'ultima indiscrezione!

Stando a una recente indiscrezione, Micol Incorvaia, ex vippona dell'ultima edizione del GFVip, avrebbe preso parte ai provini per entrare nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show.

GFVip, anche Micol Incorvai tra i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show?

Il programma condotto da Carlo Conti è tra i più apprezzati e seguiti dal pubblico Rai e i concorrenti che vi prendono parte sono spesso ex partecipanti di altri reality o talent show. Questa volta, sembra che un'ex vippona, Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, abbia deciso di sostenere i provini per far parte del cast di concorrenti che si cimenteranno nel riprodurre, il più fedelmente possibile, cantanti e performers famosi.

A lanciare l'indiscrezione è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ospite di Gabriele Parpiglia a Gente di Mare ha raccontato che la fidanzata di Edoardo Tavassi avrebbe deciso di partecipare ai provini per lo show di Carlo Conti. Oltre a lei, anche Sophie Codegoni avrebbe preso parte ai casting per Tale e Quale Show.

Al giornalista, infatti, l'esperta di gossip ha dichiarato:

"Sophie Codegoni e Micol Incorvaia hanno fatto il provino per Tale e Quale, l'ho saputo dalle mie fonti"

Tale e Quale Show, tutte le novità della nuova edizione

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi concorrenti di Tale e Quale Show e se davvero Micol Incorvaia sarà parte del cast di vipponi dello show di Carlo Conti, vi ricordiamo che per la nuova edizione mancherà un volto molto amato della giuria del programma: Loretta Goggi. Qualche settimana fa, infatti, la cantante ed ex giudice ha rivelato la sua intenzione di non tornare per la prossima edizione del talent show.

Sui social, Goggi ha pubblicato un lungo messaggio nel quale ha svelato che i motivi per cui ha deciso di non tornare per il 14esimo anno di fila nel programma dipende dal desiderio di godersi la sua vita famigliare, visto che è da poco nata la sua nipotina. Con un commovente messaggio, Loretta Goggi ha raccontato di come, già in passato, abbia cercato di mettere la carriere al primo posto, ma ora ha deciso che è arrivato il momento di godersi le persone della sua vita e questa nuova fase, anche se lontana da un programma amatissimo.

Per sostituire l'amatissima Loretta Goggi occorre sicuramente un nome altrettanto valido e apprezzato dal pubblico e che abbia la giusta conoscenza del mondo dello spettacolo e delle sue dinamiche per far parte del complesso meccanismo di Tale e Quale Show. Tra i nomi più papabili, secondo TvBlog, sono spuntate sia Matilde Gioli ed Elena Sofia Ricci. Ma anche nomi di conduttrici molto note al pubblico della Rai: Mara Venier e Alessia Marcuzzi. Ma anche Lorella Cuccarini, Simona Ventura e Andrea Delogu.