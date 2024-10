GFVip, Giulia Salemi in lacrime, lo sfogo dell'influencer: "Girare di notte a Milano è spaventoso, come donna io..."

Gossip TV

Giulia Salemi, ex concorrente del GFVip, ha deciso di pubblicare un video nel quale si è mostrata in lacrime. Ecco il perché dello sfogo dell'influencer.

Nelle scorse ore, l'influencer Giulia Salemi si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social: l'ex concorrente del GFVip si è mostrata in lacrime mentre camminava per le strade di Milano. Ed è proprio sul capoluogo lombardo che l'influencer ha incentrato il suo video, denunciandone la pericolosità per la donne, soprattutto, quando camminano sole per le strade della città, di notte.

GF, Giulia Salemi in lacrime sui social: "Milano è una città invivibile"

L'influencer ha postato una serie di Instagram stories nelle quali denunciava la pericolosità di Milano per le donne: Giulia Salemi, infatti, ha dichiarato che per le ragazze è difficile anche solo passeggiare per le strade del capoluogo lombardo senza sentirsi minacciate o osservate:

"Comunque, da donna, sono veramente stanca di vivere una città così poco sicura. Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile, vedo solo persone che veramente potrebbero essere potenziali scippatori, stupratori, che mi fissano. Sapete quello sguardo fastidioso? Quindi devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta, nascondere il telefono in tasca."

Giulia ha poi raccontato che sente di non potersi muovere liberamente per le strade, neppure per portare a spasso il cane. Infine, si è sfogata sui costi della vita nel capoluogo lombardo, aggiungendo che è un ulteriore aggravante per chi ci vive:

"Non posso neanche essere libera di portare giù il cane. Bella Milano! Poi per quello che costa… Bella e sicura! No ma pensiamo ad aumentare l’area C e ad aumentare le strisce pedonali! Son proprio stufa, non è possibile avere paura. Io, da donna, ho paura. Ogni giorno della mia vita io ho paura ad uscire da sola"

GFVip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori

L'influencer ed ex volto social del GF e Pierpaolo Pretelli hanno rivelato che diventeranno genitori e non sono mancate le reazioni entusiaste delle rispettive famiglie, di amici e colleghi.

L'annuncio del futuro nascituro di casa Salemi - Pretelli ha fatto il giro del web e i Prelemi sono stati inondati di affetto e il post pubblicato su Instagram ha superato in breve il mezzo milione di like! Negli scatti pubblicati si vedono Giulia e Pierpaolo teneramente abbracciati e con le mani sulla pancia dell'ex gieffina:

"Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolodella nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te"

