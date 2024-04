GFVip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro anticipano la data delle nozze: ecco quando si sposeranno!

Gossip TV

La coppia nata al GFVip e formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha deciso di anticipare la data delle nozze. Ecco quando si sposeranno!

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti e innamorati durante la loro permanenza al GFVip: nella Casa del Grande Fratello, infatti, i due ex vipponi si sono scoperti complici e hanno intrapreso una relazione che, a distanza di 4 anni, si è arricchita con l'arrivo di un bambino, il piccolo Gabriele, e che presto li vedrà unirsi in matrimonio. Dopo diverse vicissitudini, infatti, la coppia ha deciso di convolare a nozze, ma ha svelato di aver anticipato la data del matrimonio.

La notizia è stata data nella trasmissione di Monica Sette, Storie di donne al bivio, nella puntata che andrà in onda il 7 maggio. Lì Clizia Incorvaia, ospite della conduttrice, ha rivelato che lei e Paolo Ciavarro hanno deciso di anticipare di qualche mese la data delle nozze. Nel corso dell'ospitata, l'ex vippona non ha svelato il perché di questa decisione, ma è probabile che abbia a che fare con le condizioni di salute di sua suocera, Eleonora Giorgi, in cura per un tumore al pancreas.

Clizia ha voluto rassicurare i fan che la suocera sta bene e che l'ex marito e padre di Paolo, l'attore Massimo Ciavarro, è sempre accanto a lei, per aiutarla in questo momento difficile. L'ex vippona ha anche raccontato che la notizia delle nozze tra lei e Paolo ha riempito di gioia la suocera e che anche la prospettiva del loro matrimonio le sta dando forza e coraggio per affrontare la malattia:

"Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze. Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia di Eleonora Giorgi sono stati unitissimi. Quando Eleonora è stata operata, Massimo Ciavarro è corso al suo fianco e non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda il loro storico film e la nascita del loro amore"

Sulle nozze, Incorvaia ha svelato che la cerimonia prevede un numero di circa 200 invitati, in parte suoi famigliari, e che un matrimonio con così tanti invitati è stato un suo personale desiderio, visto che Paolo Ciavarro avrebbe preferito una cerimonia più intima. Sulla data delle nozze, poi, Clizia ha voluto specificare che non sarà più l'11 ottobre, ma il 12 luglio in Versilia e non in Campania come originariamente previsto.

