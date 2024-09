GFVip, Andrea Zenga e il tenero gesto per la figlia Camilla

Gossip TV

Andrea Zenga, ex concorrente del GF, è diventato padre da poco: la sua compagna Rosalinda Cannavò ha partorito la piccola Camilla. Per la piccola, l'ex gieffino ha compiuto un dolce gesto!

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono diventati genitori della piccola Camilla qualche settimana fa e l'ex concorrente del GFVip ha immediatamente dimostrato quanto sia preso dal suo nuovo ruolo di padre. Di recente, l'ex vippone ha compiuto un piccolo gesto per la figlia che ha commesso il web e sembra che presto lui e Rosalinda possano portare la loro relazione a un livello successivo.

GFVip, Andrea Zenga e il tatuaggio per la figlia Camilla

Il 7 settembre 2024, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno accolto nella loro vita la loro prima figlia, la piccola Camilla. I due si sono conosciuti nella Casa del reality di Canale5 nell'edizione del 2021 e, nonostante i dubbi sulla riuscita della loro storia, a distanza di 4 anni la coppia è più unita che mai e anche sul web risulta essere molto apprezzata. La nascita di Camilla è stata per loro un grande motivo di gioia, visti anche i problemi di salute di cui ha sofferto Rosalinda e che sembravano rendere impossibile per lei e Andrea poter diventare genitori.

La sua nascita è stata festeggiata con post e stories da parte del neo-papà Andrea Zenga: "Benvenuta al mondo Camilla. Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio. Fiero di voi. Vi sarò sempre accanto. Ps: 3,8 kg di pura dolcezza già alla nascita", ha scritto in un primo post l'ex vippone, celebrando oltre alla nascita della figlia anche l'amore e l'ammirazione per la compagna.

Di recente, l'ex gieffino ha deciso di mostrare sui social il tenero gesto che ha compiuto per la figlia Camilla: un tatuaggio. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha condiviso la descrizione di cosa ha deciso di tatuarsi e ne ha spiegato il significato. Il tatuaggio è l'impronta della manina della bimba stilizzata, come mostrato dagli scatti che ha poi pubblicato terminata la seduta dal tatuatore:

"L'idea è quella di fare la sua manina a grandezza naturale un po’ stilizzata, anche se già ha una mano enorme. [...] Ragazzi non mi sono dimenticato, ecco qui! Sono felicissimo del risultato. Poi ve lo farò vedere meglio una volta guarito"

GFVip, fiori d'arancio per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò?

Nelle immagini condivise sui social da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è apparso anche uno scatto che mostra Rosalinda indossare un anello che le ha regalato Andrea. Che ci sia aria di fiori d'arancio e di proposta di matrimonio? Anche le parole che sono apparse nel post dell'ex vippona per il compagno lasciano pensare che Zenga si sia impegnato con una promessa speciale per Rosalinda e la loro figlia:

"Ci sarò sempre per te e Camilla. Non c'è promessa più bella di questa. Grazie per l'uomo e il papà che sei. Grazie per questo bellissimo regalo inaspettato. Ti amiamo tanto."

L'anello in questione è un bellissimo e prezioso trilogy e potrebbe essere sia un dono legato alla nascita della loro piccola Camilla, sia una promessa che molto presto i due potrebbero convolare a nozze.

