Gf Vip, Soleil Sorge: “Sono stata a letto con il fidanzato di una che mi aveva insultata, poi le ho inviato una foto"

La Sorge, intervistata dal settimanale Chi ha raccontato la peggior cattiveria fatta ad una donna. "Sono vendicativa, ne sono consapevole"

L'influencer italo-americana Soleil Sorge, tra le ex protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è concessa un aneddoto sulle sue questioni di cuore al settimanale Chi, rivelando un aspetto del suo carattere che non intende, evidentemente, celare: l'indole vendicativa di cui la Sorge si è detta consapevole.

Grande Fratello Vp, Soleil Sorge: "la cattiveria peggiore mai fatta ad una donna, sono andata con il suo fidanzato"

L'ex corteggiatrice ha raccontato quella che ha definito "la cattiveria peggiore mai fatta a una donna".

"L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato – ha raccontato Soleil Sorge al magazine Chi– quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me. Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’. Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”.

Un racconto, quello della Sorge che ha sollevato più di qualche critica nei confronti dell'ex gieffina che in parte ama essere definita come il titolo del suo primo libro autobiografico "Il manuale della stronz*" in cui descrive i 10 comandamenti per una sana vita da stronz*.

Soleil, nel corso dell'ultima intervista a Verissimo, è tornata a parlare del suo misterioso fidanzato Carlo con il quale le cose procederono ancora a gonfie vele:

"Ho avuto diverse relazioni che sono state mediaticamente discusse, come quella con Jeremias, nata sull'isola, un rapporto meraviglioso dove poi però non ci siamo trovati nella vita di tutti i giorni. Crescendo ho capito che parlare delle mie relazioni, non mi si addice. Ho deciso di mantenere la mia sfera privata tale. Tale è il mio fidanzato attuale, se così si può chiamare, è una persona di cui sono molto innamorata. Ho anche deciso di abbandonare queste etichette, con Alex Belli abbiamo parlato di amore libero. Sono arrivata al punto di non voler più definire l'amore in nessun modo. Preferisco viverlo, sentirlo e basta."

