Gf Vip, Nikita Pelizon chiude con Antonella Fiordelisi e pubblica le chat: "Stiamo esagerando"

Botte e risposte velenose tra Antonella e Nikita. Il grande legame tra le due ex gieffine, nato nella Casa del Grande Fratello Vip, sembra ormai giunto al capolinea.

Come annunciato dalle pagine social del programma, Antonella Fiordelisi, l'influencer campana tra le grandi protagoniste della settima edizione del Gf Vip, sarà una delle concorrenti ufficiali dell’undicesima edizione di Pechino Express, il reality show di Sky condotto da Costantino Della Gherardesca insieme a Gianluca Fru. Antonella parteciperà in coppia con la modella argentina Estefania Bernal, tra le ex naufraghe della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon ai ferri corti

Dopo l'annuncio ufficiale della sua partecipazione, Antonella ha ringraziato alcuni suoi ex gieffini che si sono congratulati con lei per la sua nuova avventura. Nel farlo, la Fiordalisi ha sottolienato l'assenza di di messaggi da parte di alcuni suoi ex coinquilini.

"Sarah Altobello è stata l’unica del programma che mi ha scritto un messaggio per il nuovo programma. Non ho mai avuto dubbi su di te amica mia. Ps: Anche Matteo Diamante mi ha scritto dobbiamo dire la verità. Ps: Anche Patrizia Rossetti che sento spesso mi ha scritto un bellissimo messaggio.

Inevitabilmente tirata in causa, Nikita Pelizon con cui Antonella aveva stretto un legame molto profondo dentro e fuori della Casa, ha smascherato la Fiordalisi, pubblicando la chat in cui si complimentava con lei.

"Scusate ma qui stiamo esagerando - ha scritto Nikita - Amo “risolvere” nel privato cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi.

La Pelizon ha poi pubblicato un audio in cui chiedeva ad Antonella quando sarebbe partita per Pechino:

"Tu quand’è che parti per Pechino? Ti voglio vedere prima che parti, chiaro? Mi raccomando, non partire senza che io ti saluti. Non esiste. Ti devo dare l’abbraccio! Per la valigia hai tempo, vediamoci per l’aperitivo, sennò per cena."

E ancora:

"Forse ci siamo dimenticati quando abbiamo parlato sul divano per ore e ore. Ho detto tutti i vari segreti, metodi, tecniche dato che io Pechino Express lo avevo già fatto e io ed Helena (Prestes, ndr) siamo andate molto bene e quindi vorrei capire, tutto ciò da dove nasce? Anzi vorrei cogliere l’occasione per dire a tutti i concorrenti che faranno Pechino Express quest’anno a questo punto mi raccomando è fondamentale che troviate il passaggio per la mattina! Dovete già avere la macchina per partire la mattina. Una regola fondamentale, quindi rompete tantissimo a chi vi ospita, perché vi devono aiutare."

Sembra che Antonella sia ormai lontana da Nikita e nei giorni scorsi aveva anche ironizzato sul corso motivazionale sulla crescita personale sponsorizzato dalla Pelizon.

