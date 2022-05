Gf Vip, la madre di Soleil Sorge e la furia contro Alex Belli: "Mia figlia non ha alcun interesse per te, né ora né mai"

Gossip TV

Dopo le nuove dichiarazioni di Alex Belli, la madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, si scatena contro l'ex amico artistico della figlia.

Tutto è iniziato con una storia pubblicata ieri dall'ex attore di Centovetrine, tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, in cui è andato in scena il noto triangolo con l'ex corteggiatrice, formato dai due (ex) amici e la moglie di Belli, Delia Duran.

Grande Fratello Vip, la madre di Soleil Sorge e la furia contro Alex Belli: "Mia figlia non ha alcun interesse per te, né ora né mai"

Da quando il reality è terminato, pare che tra i due ex gieffini si sia definitivamente interrotto l'idillio. Sembra infatti che Soleil e Alex non sia siano mai più visti o risentiti e inoltre la Sorge ha ribadito più volte che non intende avere più alcun rapporto con l'ex gieffino.

Alex, come detto, ha replicato ad alcune dichiarazioni di Soleil rilasciate a Pomeriggio 5 con una Ig Stories pubblicata sul suo profilo Instagram:

“Quanta ipocrisia e incoerenza. Mi piace perché certe persone sono convinte che io abbia bisogno di parlare di loro o semplicemente di essere associato a loro. Bene, si sbagliano perché hanno totalmente la mia indifferenza. La mia vita e il mio lavoro è totalmente staccato da queste dinamiche. Buona vita e fatevene una ragione”.

Le parole di Belli, anche se non esplicitamente, pare fossero rivolte proprio alla Sorge che l'ha nominato nel corso della sua ospitata da Barbara D'Urso. A rispondere all'ex gieffino, ci ha pensato la madre di Soleil che non ha mai nutrito una grande simpatia per lui e per il rapporto che aveva instaurato nella Casa con la figlia:

"Buongiorno, solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi - ha dichiarato la Wey - ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta! Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti".

