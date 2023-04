Gf Vip, Gianluca Benincasa incontra la sua ex Antonella Fiordelisi in un locale, la reazione dell' ex gieffina

Gossip TV

Benincasa ha rivelato di avere incontrato la ex fidanzata in un locale milanese. "Niente, ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata..", il tweet del 40enne salernitano che ha suscitato molti dubbi e critiche. Dopo la sua sorpresa al Gf Vip non si erano ancora mai incontrati.

"Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza" questo il "cinguettio" postato su Twitter da Gianluca Benincasa, noto ormai alle cronache per essere stato il fidanzato di Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Gf Vip, con la quale c'è in corso un affannosa disputa anche legale.

Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza. — Gianluca Benincasa (@bengoal85) April 26, 2023

Anche se non l'ha nominata direttamente, è sembrato chiaro che Benincasa abbia incontrato proprio lei, a distanza di mesi dalla sua ospitata Gf Vip durante la quale ha incontrato la Fiordelisi e dopo, soprattutto, la battaglia legale che ha iniziato la famiglia dell'ex gieffina nei confronti del 40enne salernitano che è stato denunciato per stalking.

La Fiordelisi non ha mai replicato o nominato Gianluca dopo la fine della sua lunga avventura al Gf Vip e non lo ha fatto nemmeno dopo questo presunto incontro casuale.

Lui ancora ora, è deciso a raccontare le sue verità in merito alla questione e ha ribadito in numerose interviste che prima che Antonella entrasse nel reality, erano fidanzati e lei aveva intenzione di farsi una storia nel programma per avere maggiore visibilità. Il tweet di Gianluca non è comunque passato inosservato e sono stati molti a commentare che lui era perfettamente a conoscenza di dove fosse andata Antonella e l'incontro non è stato affatto casuale come lui ha fatto intendere.

Sul profilo Instagram di Benincasa sono ancora visibili tutte le stories in evidenza con i viaggi che ha fatto insieme ad Antonella e anche varie foto insieme. Il mental coach di recente ha condiviso una diretta Instagram con il suo avvocato incaricato di difenderla nella diatriba legale che si è creata con l'ex fidanzata e la sua famiglia.

