Gf Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: ecco cosa ha fatto la sorella Micol!

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno celebrato il loro amore nato nella casa del Grande Fratello Vip con un matrimonio da favola. Presente anche la sorella Micol, protagonista di un momento decisamente inaspettato.

Si sono celebrate il 12 luglio scorso le nozze romantiche e marine di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La bella siciliana, molto legata al mare ha voluto scegliere una location in tema, per il matrimonio ricco di invitati Vip molti dei quali ex volti del Grande Fratello Vip dove è nata la loro storia d’amore. Protagonista durante il ricevimento anche Micol Incorvaia, la sorella della sposa, ecco cosa le è successo.

Grande Fratello Vip, il matrimonio di Paolo e Clizia

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è nata nella casa del Grande Fratello Vip sotto lo sguardo di milioni di fan che, sin da subito, si sono affezionati a questa coppia. Sebbene Clizia abbia dovuto lasciare la casa di Cinecittà a causa di una squalifica, il sentimento è rimasto forte e intatto al punto da riprendere immediatamente la liaison una volta concluso il reality show di Canale 5. La coppia ha deciso di andare a convivere a Roma, formando una splendida famiglia allargata, e Clizia ha poi annunciato la sua seconda gravidanza. Il piccolo Gabriele è la gioia di mamma e papà ed è stato protagonista del matrimonio di Clizia e Paolo, che si è celebrato lo scorso 12 luglio a Forte dei Marmi, location scelta dalla sposa per il suo grande amore per il mare che è stato tema principale delle nozze. A

condurre Ciavarro all’altare la madre Eleonora Giorgi, che non ha fatto mistero di star combattendo una brutta malattia, e per la quale gli sposi hanno voluto accelerare il matrimonio così da essere sicuro che fosse in forze per potersi godere il momento più bello del figlio. A far parlare di sé, tuttavia, anche Micol Incorvaia ovvero la sorella più piccola di Clizia nonché ex volto del Grande Fratello Vip a propria volta. Ecco cosa è successo.

GF Vip, Micol Incorvaia lo fa al ricevimento!

Come tutte le spose degli ultimi anni, anche Clizia Incorvaia ha voluto osare con un cambio di abito. Dopo averne scelto uno dalla linea semplice, in satin bianco con lunghi guanti senza dita per arrivare all’altare davanti al suo Paolo Ciavarro, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha optato per un mini-dress pieno di lustrini. Paolo e Clizia hanno festeggiato con un ricevimento ricco di sorprese, buona musica ma anche molti volti Vip come Rita Rusic, Antonio Zequila e ovviamente anche Edoardo Tavassi ovvero il fidanzato della sorella Micol. La giovane Incorvaia, che è stata anche la testimone della sposa, si è resa protagonista del famoso lancio del bouquet, accaparrandosi quello della sorella per la gioia di Tavassi, dato che secondo tradizione adesso saranno loro la prossima coppia a convolare a nozze.

