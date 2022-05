Gf Vip, Clarissa Selassiè risponde a Giada Di Miceli: "Facile screditare anziché essere professionisti"

Qualche giorno fa, Clarissa Selassié, la più giovane delle tre principesse etiope tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 6, avrebbe dovuto partecipare come ospite a Radio Radio nella trasmissione radiofonica Non Succederà Più, condotta da Giada Di Miceli. Quest'ultima, ha avvisato del forfait all'ultimo dell'ex gieffina, manifestando una certa insofferenza per il suo comportamento. Secondo quanto riferito dalla conduttrice, Clarissa avrebbe chiesto di leggere le domande prima dell'intervista, una richiesta che, a quanto pare, "neanche Belen Rodriguez" avrebbe fatto.

In molti si aspettavano una replica da parte della giovane Selassié, che è arrivata proprio oggi su Instagram.

Clarissa ha risposto ad una considerazione sull'accaduto da parte di chi si è congratulata con lei di aver rinunciato all'intervista, in quanto, la conduttrice, "farebbe domande molto scomode".

Le dichiarazioni di Giada Di Miceli dopo il forfait di Clarissa Selassié:

"Noi come già annunciato sui nostri social dovevamo avere qui con noi proprio adesso Clarissa Selassiè, intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco con il quale la stessa Clarissa ha scambiato dei messaggi con il fine di intervenire qui da noi, a Non succederà più. Succede che proprio qualche minuto fa lei dice che non ci sarà. È giusto informare coloro che ci hanno chiesto di Clarissa. Non dipende da noi ragazzi. Raramente succedono degli imprevisti che non dipendono da noi. Spesso riusciamo a risolverli chiarendo alcuni punti, raramente succede che non si risolva come si deve risolvere. Succede che lei ci dice qualche minuto fa che non ci sarà. Al che noi ci siamo chiesti come mai non ci sarà e lei ci dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande. ]"Perché io le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire di cosa degli argomenti che trattiamo, ma credo che le domande non me le chieda neanche Belen Rodriguez"