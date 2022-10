Gf Vip, Alfonso Signorini ancora durissimo sui concorrenti: "Aridità preoccupante"

Gossip TV

Il conduttore del Grande Fratello Vip, torna a parlare del caso di Bellavia tra le pagine del settimanale Chi.

Alfonso Signorini è tornato a parlare dei concorrenti del Grande Fratello Vip e del loro comportamento nei confronti di Marco Bellavia. L'ex conduttore milanese, come è noto, ha detto addio al reality per un grande malessere che stava vivendo all'interno della Casa, trovando la maggior parte dei suoi ex compagni d'avventura ostili e distanti alle sue richieste d'aiuto.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini parla del comportamento dei concorrenti nei confronti di Marco Bellavia

Sul magazine di Chi, il padrone di casa del reality e direttore del magazine è tornato sull’argomento nello spazio dedicato alle lettere dei lettori.

"Sono infuriata e schifata dal comportamento dei suoi “compagni" ha scritto una lettrice commentando l'abbandono di Marco e l'atteggiamento degli altri concorrenti.

"Cara lettrice, purtroppo certi concorrenti della Casa hanno mostrato una aridità preoccupante. È sempre più raro oggi parlare di solidarietà, empatia, tendere con altruismo una mano. Ognuno di noi vive nel suo mondo e non si prende carico dei problemi degli altri. Davvero triste."

Signorini, nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip che ha sancito la squalifica nei confronti di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Giacci in seguito all'esito di un televoto flash, ha parlato di "una brutta pagina di televisione", condannando duramente tutti i gieffini ad eccezione di Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan, gli unici che hanno mostrato comprensione e umanità.

