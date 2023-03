Georgina Rodriguez, l'inaspettato e doloroso sfogo dopo la perdita del figlio

Gossip TV

Nella Seconda Stagione della docuserie Soy Georgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo trova il coraggio di raccontare del dolore provato per la morte del piccolo Angel

Il attesa del debutto su Netflix, previsto per il 24 marzo, della Seconda Stagione di Soy Georgina, docuserie sulla fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, siamo in grado di darvi qualche anticipazione su ciò che vedrete.

Essendo Soy Georgina anche un’incursione nella vita della coppia Georgina/Cristiano, è normale che, dopo una prima stagione nella quale lo stesso imbattibile calciatore parlava della sua vita privata, nella seconda ci sia la condivisione di tanti momenti intimi e di sentimenti come la gioia e il dolore. E a proposito di dolore, l’influencer, imprenditrice e mamma non ha potuto fare a meno di piangere di fronte alle telecamere parlando della morte di suo figlio Angel

Il dolore di Georgina e RonaldoIl dolore di Georgina e Ronaldo

Nato insieme alla gemella Bella Esmeralda nell’aprile del 2022, Angel è morto poco dopo il parto, spezzando il cuore sia a Georgina Rodriguez che a Cristiano Ronaldo. Nel trailer della nuova stagione, la modella dice: “Quest’anno ho vissuto il migliore e il peggior momento della mia vita in un istante”. Facendo sempre riferimento alla tragedia ha aggiunto: “La vita è dura, la vita prosegue. Ho dei motivi per andare avanti e per essere forte”. Il calciatore portoghese ha dato grande sostegno alla compagna, spronandola ad andare avanti. “Cristiano è l’amore della mia vita” - ha detto lei - è davvero premuroso nei miei confronti”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno, oltre a Bella Esmeralda, Alana Martina, che ha cinque anni. Georgina fa da mamma anche agli altri figli di Cristiano: Cristiano Jr. e i gemelli Eva e Mateo.