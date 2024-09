Geolier e Chiara Frattesi ufficializzano la loro relazione con 2 foto inequivocabili

Gossip TV

Che ci fosse del tenero fra Geolier e Chiara Frattesi lo sapevamo già da questa estate, ma ci mancava una conferma dai diretti interessati. Finalmente è arrivata, tramite due fotografie che loro stessi hanno affidato ai social.

Dopo essere stati paparazzati nel corso dell’estate, Geolier e Chiara Frattesi hanno ufficializzato la loro relazione. Lo hanno fatto, come ormai è consuetudine, attraverso i social, nella fattispecie postando scatti per così dire incriminati. Fra i due, ha cominciato il rapper, che ha condiviso una foto in cui lui e l’influencer sono l’uno accanto all’altra e lei stringe il braccio di lui. Poco dopo la Frattesi ha condiviso a sua volta un’immagine che ritrae la coppia teneramente abbracciata su un jet privato. In quest’ultima Geolier tiene gli occhi chiusi.

Geolier e Chiara Frattesi: un amore noto ai più

Abbiamo parlato di documentazione fotografica precedente agli scatti sopracitati. Un avvistamento di Geolier e Chiara Frattesi teneramente insieme era avvenuto durante una cena in un ristorante di Ibiza. Naturalmente non erano passati inosservati mentre si scambiavano un bacio. Ancora prima i paparazzi del settimanale Chi li avevano immortalati mentre trascorrevano un weekend in Sardegna, in Costa Smeralda.

Quando hanno cominciato a frequentarsi, sia Geolier che Chiara Frattesi stavano chiudendo una relazione. Il rapper, all’indomani dello straordinario successo avuto al Festival di Sanremo, si era appena lasciato con Valeria D’Agostino, con cui era fidanzato da 4 anni. Chiara, invece, faceva i conti con una burrascosa storia con il calciatore juventino Weston McKennie caratterizzata da tradimenti vari.