Gabriel Garko senza freni alla soglia dei 50 anni: "Sono gay da sempre, è stato un ergastolo..."

È con onestà sorprendente che Gabriel Garko si racconta in una recente intervista.

Assente da qualche tempo dal piccolo schermo, dove lo abbiamo visto recitare in molte fiction, Gabriel Garko è in una pausa di riflessione in cerca di tranquillità e di capire quali nuovi sentieri percorrere nel mondo dello spettacolo. Ora vive in una villa a Zagarolo, cittadina alle porte di Roma, insieme al suo fidanzato Riccardo. Ma come sappiamo sul suo conto, per anni ha rappresentato nella sua identità pubblica la figura dell'infallibile seduttore che viveva grandi storie d'amore con donne bellissime. Tanto nelle fiction, quanto nella vita reale riportata sui rotocalchi. A un certo punto al Grande Fratello Vip, come ben ricordiamo, ha fatto coming out rivelando la sua omosessualità. Ma quegli anni da "impostore" a cui lo hanno costretto le regole dello showbusiness, proprio non gli vanno giù.

Gabriel Garko si sfoga e ripudia l'immagine macho del suo passato

Recentemente intervistato dal settimanale Oggi, Gabriel Garko ha scelto di parlare con onestà del suo passato e di tutto ciò che non ha gradito nella gestione della sua immagine pubblica nel corso degli anni. "Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi, perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa condanna: quasi un ergastolo", racconta l'attore senza freni e con un certo tono liberatorio che si desume leggendo le sue parole. Ha avuto tante finte fidanzate Gabriel Garko, da Eva Grimaldi a Adua Del Vesco, da Serena Autieri a Manuela Arcuri. A proposito di quest'ultima che diceva a un certo punto di non sapere che Garko fosse gay, Gabriel dice "

Gabriel Garko e l'incontro rivelatorio con Monica Bellucci

"Era inguardabile, tanto era bella" spiega Garko di Monica Bellucci, incontrata sul set nel lontano 1989. "Monica fu la conferma di quel che avevo appena capito: se non mi viene di saltare addosso a una donna così, mi dissi, vuol dire che preferisco altro". L'attore continua raccontando che a 17 anni si era accorto di qualcosa che, per come è fatta questa società, "non andava". Non è un passaggio facile, "è una scoperta che ti ‘chiude’ tantissimo: ed è dannatamente pericoloso, perché puoi incontrare qualcuno che sfrutta quel tuo momento di debolezza. Sei totalmente da solo a dover affrontare questo mostro che ti sta uscendo da dentro… Oggi, forse, è diverso, più facile. Anche se tutta ‘sta differenza non la vedo: la differenza vera si vedrà quando non ci sarà bisogno di fare coming out".